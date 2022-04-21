طريقة عمل القبوط الكويتي بالبصل و التوابل المشهية

سوف نتحدث اليوم عن طريقة عمل القبوط الكويتي كل بلد لها أكلتها الشعبية التي تميزها عن غيرها ففي دولة الكويت توجد هذة الوصفة المغذية للغاية من الأكلات الكويتية الشهية معروف بطعمها الشهي كما تلعب التوابل فيها دور أساسي بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية يقدم القبوط الكويتي عبر الكثير من الوصفات المختلفة خاصه في الولائم والعزائم بمواد شهر رمضان من هنا تحاول كل ربه منزل تقديم كل ما هو جديد على سفره رمضان لذلك يمكن تقديمه بأكثر من طريقة سوف نتحدث معكم عن كيفية عمل القبوط الكويتي في المنزل.

ما هو القبوط

هو عبارة عن أكلة شعبية كويتية مشهورة تتكون من كرات العجين المحشوة بالتوابل والبصل والزبيب ومطبوخة في مرق اللحم او الدجاج.

مكونات عجينة القبوط

كوب ونصف من الدقيق (الطحين).

مقدار نصف كوب من الماء.

رشه ملح.

رشه فلفل اسود ناعم.

مكونات حشوة القبوط

نحضر حبة بصل مفرومة ناعم. مقدار ربع كوب من الزبيب (كشمش). رشه ملح. فلفل اسود ناعم. عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. ربع ملعقة من اللومي المطحون (ليمون بن زهير).

مكونات الصلصة أو المرقة

المرق:

عدد 2 كوب من الماء من الممكن أن يستبدل بالشربة. 2 ثمرة مر الباذنجان متوسطه مقطعه شرائح طولية ونصف مقلية. نحضر نصف كيلو جرام من اللحم مع عظمة ومن الأفضل الضاني. حبتين من الطماطم مقطعة مكعبات صغيره. عدد 1 حبة بصل مفرومة ناعم. مقدار 4 فصوص من الثوم المفروم. ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم (معجون الطماطم). معلقتين كبيرتين من الزيت النباتي. بهارات حسب الرغبة. 2 حبة من اللومي كاملتين.

رشه ملح. رشه فلفل اسود ناعم. ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة تحضير القبوط

تحضير العجينة:

نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق مع الماء ونضيف إليه رشه الملح والفلفل ونقلب ثم نعجن حتى تتماسك العجين وتصبح ذو قوام ناعم.

تقطع العجينة على شكل كرات صغيرة نرش سطح صلب بالدقيق ونترك العجينة عليه نصف ساعة بعد تغطيها.

نفردها على شكل فطيرة صغيرة ونضع بها الحشوة ونقفلها على هيئة كرة أو نصف قطر مثل القطايف.

طريقة عمل الحشوة:

نضع مقلاة على النار ثم نضع فيها قليل من الزيت ثم نضع البصل ونقلب حتى يذبل ويصبح لونه شفافا ويحتمر.

وبعد نضيف إليه الزبيب والملح واللومي المطحون والفلفل.

نستمر في التقليب حتى يحتمر البصل ويصبح لونه بني فاتح ثم نضعه داخل العجينة السابقة.

طريقة تحضير الصلصة المرق:

نضع مقلاه على النار بها قليل من الزيت والبصل والثوم ثم نضع قطع اللحم.

ثم تنبل بالملح والفلفل والتوابل واللومي المطحون والكركم وبعد نضع معجون الطماطم و الطماطم المكعبات للخليط السابق ونعود التقليب.

نضيف كوبين من الماء وحبتين من اللومي ونقلب ونغطي المقلاة ونتركها تغلي وتنضج المكونات بها لمدة 10 دقائق.

في النهاية نضيف شرائح الباذنجان النصف مقلية وكرات العجين ونقلب ونغطي ونتركه لينضج لمدة نصف ساعة تقريبا.