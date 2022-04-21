الان تتابع خبر اليكم كيف.. تواجهون حرقة المعدة في موسم الأعياد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يعد الشعور بالامتلاء وحرقة ​المعدة​ من المتاعب الشائعة، بعد تناول الوجبات الثقيلة والدسمة في موسم ​الأعياد​، والإحتفال بقدوم العام الجديدولمواجهة هذه المتاعب تنصح الجمعية الألمانية لأمراض ​الجهاز الهضمي​ وأمراض الأيض بالمشي بعد تناول ​الطعام​، حيث يساعد المشي على تسريع وتيرة الهضم وتفريغ المعدة.

ولتجنب الإصابة بالمتاعب من الأساس ينبغي تناول عدة وجبات صغيرة بدلاً من تناول الطعام بكمية كبيرة دفعة واحدة، نظراً لأن حرقة المعدة تنشأ بسبب الضغط الكبير على العضلة العاصرة الموجودة بمدخل المعدة.كما لا يجوز تناول الطعام الدسم في وقت متأخر من المساء، نظراً لأن المتاعب غالباً ما تحدث في وضع الاستلقاء، لذا ينبغي تمضية بعض الوقت قبل الذهاب إلى الفراش