الان تتابع خبر اليكم ...تنشيط الذاكرة بحاجة لهذه المأكولات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الذاكرة بحاجة للغذاء لكي تبقى نشيطة وفعالة.والمأكولات المفضلة لتنشيط الذاكرة متعددة انما لا يجب المبالغة في تناولها ويبقى الأعتدال هو الخيار المثالي.

​الفواكه المجففة والمكسرات​ المشمش، الجوز والبندق غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الزنك، وهي مهمة للنشاط والانتباه.

​الشوكولا​ ينصح بتناول مربع صغير يومياً، فهو يحتوي على الفيتامين ب وينشط الذاكرة ويحسّن المزاج.

النشويات البطاطا والخبز والأرز يساعدون على الشبع والنشاط. ويمكن اعتماد الحبوب الكاملة أيضاً. وهذه المأكولات تتحول الى سكر يغذي الخلايا العصبية.

​القهوة​ القهوة تساعد على بدء النهار بنشاط وحيوية. فهي تحفز قدرات الدماغ. انما لا يجب الإسراف لأنها مضرة وتسبب ضربات سريعة للقلب.

الفريز الفريز غني بالمواد التي تمنع أكسدة الخلايا وتحافظ على شبابها.الماء​ الترطيب ضروري من اجل تنشيط الدماغ. فالجسم مكون من ٧٥٪ من الماء لذا يجب المحافظة على نسبة ترطيب لتقوية الذاكرة، ويمكن إضافة المشروبات الساخنة مثل الشاي والزهورات