انت الان تتابع خبر بهذه الطرق تخفض الأنسولين والسكر في الدم اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأنسولين​ هرمون يفرزه ​البنكرياس​ لتحويل ​الكربوهيدرات​ و​السكر​ إلى طاقة، وبدون هذا ​الهرمون​ ترتفع نسبة السكر بالدم إلى درجة تتلف الكليتين و​الأعصاب​ والعيون وهناك توازن بين الأنسولين والسكر في الحالة الطبيعية، لكن عندما لا يعمل الأنسولين على النحو المطلوب، ينتج الجسم المزيد منه وهي حالة تُعرف باسم "مقاومة الأنسولين"، ويعتبر ذلك من عوامل الإصابة بالسكري.

تساعد القرفة، والكركم، وخل التفاح والجريب فروت، على تقليل مقاومة الجسم للأنسولين. -اتبع إجراءات تخفيف ​الوزن​، وراقب كمية الوجبات التي تأكلها، واحرص على أن يكون حجمها صغيراً إلى متوسطاً، مع اختيار الأطعمة التي تعزّز الإحساس بالشبع.مارس التمارين الرياضية والمشي يومياً.

-تناول المزيد من الخضروات، والقليل من ​النشويات​. -اعمل على خفض ​التوتر​، والحصول على ما يكفي من ​النوم​.