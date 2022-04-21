انت الان تتابع خبر تعرفوا..لماذا يرتفع ضغط الدم بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أزمة ​ضغط الدم​ المرتفع "Hypertensive Crisis"، هي ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم لدى مرضى هذه الحالة، حيث تصل درجة ضغط الدم إلى 220/120 ميلليمتر زئبقي، في حين أن الدرجة المثالية تبلغ 120/80.وسبب هذه الأزمة، قد يرجع إلى الإفراط في تناول الملح أو إلى ​التوتر النفسي​.

وفي حال بقاء ضغط الدم مرتفعاً بشكل غير معتاد، فإنه يتعين على المريض إستشارة الطبيب المعالج. وتتمثل أعراض أزمة ضغط الدم المرتفع في الصداع وضغط بالأذن واحمرار الجلد وضيق التنفس، بالإضافة إلى التعب والهزال على نحو غير معتاد.

وفي حال المعاناة من آلام شديدة، مثل آلام بالصدر وشلل واضطرابات رؤية ودوار و​غثيان​، فيشير ذلك إلى حالة طوارئ تستلزم استدعاء الإسعاف فوراً.