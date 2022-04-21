طريقة عمل البقلاوة المدورة المقرمشة بمكونات غير مكلفة وبطعم مقرمش وهش

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طريقة عمل البقلاوة، تعد البقلاوة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي تقدم بأطعمة مختلفة، يمكن تقديمها بالسكر البودرة أو صوص الشيكولاته ويمكن أيضا تقديمها بالقطر والمكسرات المجروشة، وتفضل دائما الأمهات تحضيرها في المنزل حيث إنها من الحلويات السهلة التي لا تحتاج إلى وقتا طويل أو مجهودا كبير في تحضيرها، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البقلاوة في المنزل مثل المحلات. طريقة عمل البقلاوة المكونات ٢كوب من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

معلقة صغيرة من السكر.

ذرة ملح.

٢كوب من القطر. الطريقة في وعاء عميق نضع الدقيق مع الخميرة وذرة الملح والسكر ونخلط المكونات الجافة بشكل جيد.

نضف اليهم الماء الدفئ مع العجن المستمر.

نعجن المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة سائلة قليلا.

نقوم بتغطية العجينة ونتركها لمدة نصف ساعه حتى تخمر.

نضع عجينة البقلاوة في كيس الحلواني أو ماكينة البقلاوة.

يسخن الزيت على درجة حرارة متوسطة.

نقوم بوضع البقلاوة في الزيت ونقلبها باستمرار حتى نحصل على اللون الذهبي الرائع.

نرفع البقلاوة من الزيت إلى القطر ونتركها لمدة ٥دقائق حتى تتشرب من القطر.

نرفع البقلاوة من القطر على مصفاه حتى نتخلص من أي زوائد.

ترص البقلاوة في وعاء التقديم ونضف إليها القليل من الفسدق المجروش أو جوز الهند.

يمكن تزين البقلاوة بصوص الشيكولاته أو الكراميل.

ويمكن أيضا تقديمها بالسكر البودرة بدلا من القطر. طريقة عمل صوص الشيكولاته المكونات ٤معالق كبيرة من الكاكاو المحلى.

نصف كوب من الحليب السائل.

٢معلقة كبيرة الزبدة. الطريقة في طاسة غير لاصقة نضع الكاكاو مع الزبدة على نار هادئه ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا تماما.

نضف اليهم الحليب السائل ونقلبهم حتى نحصل على القوام المطلوب.

يرفع الصوص من على النار ويترك حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام. طريقة عمل القطر المكونات ٢كوب من السكر.

٢كوب من الماء.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

معلقة صغيرة من عصير الليمون. الطريقة في قدرا على نار متوسطة نضع السكر مع الماء ونقلبهم جيدا حتى الذوبان.

عند تجانس المكونات والحصول على القوام المطلوب نضف اليهم عصير الليمون مع ماء الورد.

يرفع القطر من على النار ويترك حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام. عمر شويل - جدة طريقة عمل البقلاوة المدورة المقرمشة بمكونات غير مكلفة وبطعم مقرمش وهش - ثقفني

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