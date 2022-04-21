طريقة عمل المبكبكة الليبية وصفة سهلة ولذيذة بمكونات بسيطة لسفرة رمضانية رائعة

طريقة عمل المبكبكة الليبية ، تسعى ربات البيوت في تلك الأيام إلى التنوع في المائدة الرمضانية وعمل العديد من الأطباق المتنوعة على السفرة من أجل تشجيع الجميع على تناول الطعام في شهر رمضان المبارك، وتعد المكرونة من بين الأطباق الأكثر طلبًا بين الكثير من الأفراد لأنها تتميز بالمذاق الرائع والمميز، والقدرة على التفنن في تحضيرها بالعديد من الإضافات المميزة التي ترضي كافة الأذواق، مع إمكانية إضافة العديد من الصوصات التي تعطيها المذاق الرائع، وتعد المبكبكة نوع من أنواع أطباق المكرونة التي يقبل الجميع على تحضيرها نظرًا لأنها تعد طبقًا متكاملًا يمكن تقديمه منفردًا مع السلطات أو البطاطس المحمرة، ويمكن إعداده أيضًا بمكونات اقتصادية متواجدة في كل منزل.

طريقة عمل المبكبكة الليبية

المبكبكة الليبية نوع من بين أنواع المكرونة الاكثر انتشارًا في العديد من البلاد، حيث أنه من الممكن إعدادها بالصوص الأبيض أو الأحمر بإضافة اللحم أو الفراخ وأيضًا الكبدة والسجق، أي أنه من الممكن إعدادها بالعديد من الطرق لتصبح طبق جديد مميز في كل مرة.

ويمكن إعداد المبكبكة عن طريق إحضار المكونات التالية :

كيلو جرام من المكرونة أي نوع مفضل.

نصف كيلو من اللحم مقطع قطع صغيرة.

واحدة من البصل مقطع شرائح.

معلقة ثوم مهروس.

واحدة من الفلفل الأحمر الحار.

2 من البطاطس المقطعة إلى مكعبات.

1.5 كوب عصير طماطم.

معلقة من صلصة الطماطم.

2 معلقة من الزيت النباتي.

لتر ونصف من الماء.

معلقة من البقدونس المفروم ناعمًا.

معلقة من الزبدة.

نصف معلقة من الكاري.

نصف معلقة من البهارات المشكلة.

معلقة من الملح.

نصف معلقة من الزنجبيل البودر.

معلقة من الفلفل الأسود.

خطوات تحضير المكرونة المبكبكة