نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بيض القطا الكويتي الفريد في الطعم والمذاق في المقال التالي

بيض القطا الكويتي من الحلويات المعروفة والمشهورة كثيرا في دولة الكويت فهو عبارة عن عجينة مقلية ومحشوة بالمقبلات اللذيذة مثل الجوز المفروم والتوابل وماء الورد أو اللوز أو فستق أو شيكولاته ومرشوش عليه السكر الأبيض الناعم سمي بهذا الاسم حلوى بيض القطا لأنه يشبه بيض طائر القطا النادر كما انه يتميز بطعمه اللذيذ الرائع مرغوب من الصغار والكبار من خلال هذا المقال سوف نتعرف على الطريقة السهلة والسريعة لتحضير حلى بيض القطا في المنزل. طريقة عمل بيض القطا الكويتي الفريد المكونات: 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودر.

اصبع صغير الحجم من الزبدة.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

سكر بودر للتقديم. مكونات الحشوة: السكر البودر.

الجوز المجروش.

القرفة المطحونة. طريقة التحضير نضع في محضر الطعام الدقيق والسكر والبكنج باودر والهيل المطحون. ثم نضيف اصبع الزبدة بعد تقطيعه ونشغل الخلاط حتى تتجانس المكونات مثل الفتات. ثم نضيف الحليب السائل ونعود للتشغيل إلى أن تتكون عجينة ثم نضعها جانبا لمدة 20 دقيقة حتى ترتاح. في وعاء اخر جانبي نخلط مقدار مناسب ومتساوي من الجوز المبروش والقرفة المطحونة مع السكر البودر لتحضير الحشوة. نجهز مقلاة عميقة ثم نضعها على نار متوسطة الحرارة ونضع فيها كمية وفيرة من الزيت الغزير ويترك حتى يسخن. نحضر العجينة و نأخذ منها قطع صغيرة اصغر من حبة الجوز ثم اصنعي وحفرة داخل الكرات بأصبعك ونحشوها بالحشوة السابقة. ثم نقوم بإغلاق العجينة ونشكلها على شكل بيضا صغيرة مع الحفاظ على شكل الكرة. نضع حبات البيض في الزيت الغزير الساخن ونقليها حتى تحتمر ثم نرفعها من الزيت ونصفيها على ورق والمطبخ. نرش بيض القطا بعد أن يبرد بالسكر البودر وترص في طبق التقديم وتقدم بصحة وهناء. نرجو أن تكون هذه الوصفة نالت إعجابكم من المطبخ الكويتي يمكن تطبيقها وإبهار ضيوفك بالطعم المميز والرائع. ملاحظات غذائية عند تناول بيض القطا يجب اختيار الحليب الخالي من اللاكتوز عند اتباع طريقة بيض القطا السابقة إذا كنت تعاني من حساسية بروتين الحليب الكازين أو من عدم تحمل اللاكتوز.

عدم الأفراط في تناول هذه الوصفة والحرص من تجنب تناول الحلويات والأطعمة المقلية إذا كنت تخطط لفقدان الوزن أو تتبع حمية غذائية منخفضة السعرات والدهون. عمر شويل - جدة طريقة عمل بيض القطا الكويتي الفريد في الطعم والمذاق - ثقفني

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