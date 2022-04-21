نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صوابع زينب بالمقادير المظبوطة وبطعم مقرمش ولذيذ ألذ من محلات الحلويات في المقال التالي

طريقة عمل صوابع زينب، تعتبر صوابع زينب من اكثر الحلويات المفضلة للجميع، وهى من الوصفات التي تبحث دائما الأمهات عن طريقة اعددها مثل مايتم شرائها من المحلات، تتميز صوابع زينب بمذاقها الناعم وهى من الحلويات التي تقدم في شهر رمضان المبارك، حيث إنها خفيفة على المعدة فيمكن تناولها بعد الإفطار كحلوى خفيفه، وتعتبر صوابع زينب من الأصناف الغير مكلفه حيث أن توجد مكوناتها في كل منزل واليوم نقدم لكم طريقة عمل صوابع زينب في المنزل بطريقة سهله وبسيطة. طريقة عمل صوابع زينب المكونات كوب من دقيق السميد.

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ذرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من السكر البودرة.

٢كوب من القطر البارد.

كوب من الماء الدافئ.

زيت غزير للقلى. الطريقة نقوم باختبار الخميرة مع الماء والسكر حتى نتأكد من سلامتها.

في وعاء العجان الكهربائي نضع الخميرة والزيت وذرة الملح ونخلط المكونات السائلة مع بعضها.

ننخل دقيق السميد مع الدقيق الأبيض والفانيليا والخميرة مع بعضهما في وعاء عميق.

نضف الدقيق المنخول في العجان تدريجيا مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نترك العجينة لمدة ٣٠دقيقه تقريبا حتى تتخمر.

نأخذ العجين ونقوم بتشكيلة إلى أصابغ صغيرة.

ثم نقوم بمرور الأصابع على مصفاه أو مبشرة حتى تأخذ الشكل المعتاد لصوابع زينب.

يسخن الزيت ثم نضع صوابع زينب ونقلب بشكل مستمر حتى نحصل على اللون الذهبي الرائع.

نرفع صوابع زينب من الزيت على القطرونتركها لمدة ٥دقائق حتى تتشرب جيدا من القطر.

نرفعها من القطر وترص على سيرفيس التقديم وتزين بالفسدق المجروش.

يمكن تزينها بجوز الهند على حسب الرغبة. طريقة عمل القطر المكونات ٢كوب من السكر.

٢كوب من الماء.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا. الطريقة في قدر على النار نضع السكر مع الماء نقلبهم جيدا حتى ذوبان السكر.

يترك على النار حتى يتجانس تماما ونحصل على القوام المطلوب.

نضف إليه الفانيليا ويرفع من على النار ويترك حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام. عمر شويل - جدة طريقة عمل صوابع زينب بالمقادير المظبوطة وبطعم مقرمش ولذيذ ألذ من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صوابع زينب بالمقادير المظبوطة وبطعم مقرمش ولذيذ ألذ من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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