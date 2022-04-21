أسهل طريقة لتحضير مهلبية قمر الدين المميزة في المنزل

أصبحت الحلويات في ذلك الوقت متنوعة حتى أن النوع الواحد يمكن التشكيل فيه عند تحضير حلويات المهلبية يمكن إضافة بعض من الكريم شانتيه أو قمر الدين بإعتبارها من المكونات التي يمكن إضافتها، كما أنه عندما يتم مزج المكونات معاً تصبح أكثر فائدة وذات قيمة غذائية مرتفعة وبدلاً من إضافة مكونات مماثلة للمهلبية يمكنك إضافة مكونات مثل قمر الدين وتصبح بشكل جذاب ومميز ويتم تقديمها في العزومات والمناسبات المختلفة، وبدلاً من الحيرة القوية في تحضير الحلويات يمكنك اختيار هذا النوع من الحلويات فهو أكثر سهولة من حيث طريقة التحضير دون بذل الكثير من الوقت وإذا كنت ترغب في التعرف على طريقة تحضير مهلبية قمر الدين عبر هذا المقال.

طريقة تحضير مهلبية قمر الدين

مكونات التحضير:

مقدار 300 جرام من قمر الدين.

فنجان من النشا النقي.

نصف كأس من السكر الأبيض.

مقدار أربعة كأس من الماء.

ملعقتين من المكسرات “ملعقة كبيرة”.

طريقة الإعداد:

اولاً قومي بتحضير حله وضعيها على النار ثم أضيفي فيها كلاً من مكونات السكر الأبيض بالإضافة إلى قمر الدين من النوع السوري وقلبيهم معاً على نار هادئة حتى يمتزج السكر مع قمر الدين. ثانياً نترك الوعاء قليلاً على نار هادئة ثم ننتقل إلى تحضير طبق عميق وضعي فيه كلاً من الماء بدرجة حرارة عادية ثم مكون النشا مع التقليب حتى يذوب النشا في الماء. ثالثاً في تلك الخطوة يتم سكب مزيج النشا بعد ذوبانه على وعاء قمر الدين والسكر والتقليب حتى يصبح القوام ثقيل ومناسب نوعاً ما. رابعاً يتم تجهيز كاسات للتقديم مناسبة أو بولات صغيرة الحجم ونسكب فيها الخليط الخاص بمهلبية قمر الدين بمقادير متساوية. خامساً يتم تزيين مهلبية قمر الدين بالمكسرات المتوفرة لديك وجوز الهند حسب الرغبة ونتركها تبرد قليلاً خارج الثلاجة وبعد ذلك يتم وضعها في الثلاجة حتى تصبح باردة ويتم تقديمها بعد ذلك.

فوائد مهلبية قمر الدين:

تعتبر مهلبية قمر الدين من المكونات المفيدة خاصه للأفراد الذين يعانون من فقر الدم كما أنها تحتوي على فيتامين A وفيتامين C وغيرها من الفوائد.