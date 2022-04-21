انت الان تتابع خبر تعرف على ..أطعمة تقلل من مخاطر الإصابة بحصوات المرارة.. وأخرى تجنبها والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - حصوات المرارة عبارة عن حصوات صغيرة تتشكل في المثانة، وتنتج بشكل رئيسي عن الكوليسترول، نظرًا لأن مستويات الكوليسترول في الصفراء تتجاوز مستويات حمض الصفراء، يؤدي هذا الخلل إلى تكوين البلورات وبالتالي تكون حصوات المرارة.

إليكم الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تقلل من مخاطر إصابتك بشكل كبير، وفقا لموقع express. توجد حصوات المرارة في حوالي 20 في المائة من النساء و 10 في المائة من الرجال فوق سن الخمسين. كقاعدة عامة، يوصي الخبراء بالأطعمة التالية لمنع تكون حصوات المرارة: الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات. الدهون الصحية، مثل زيت السمك وزيت الزيتون، والتي تساعد المرارة على الانقباض وتفريغها بشكل منتظم.

ما يجب تجبه: كربوهيدرات مكررة وسكر. الدهون غير الصحية، لا سيما الموجودة في الأطعمة المقلية والحلويات. وأكد إيان ماربر، خبير التغذية، أن الأطعمة التي تخفض الكوليسترول مثل الألياف مهمة في الوقاية من حصوات المرارة. وأضاف: "يمكن خفض الكوليسترول الزائد بشكل ملحوظ بالألياف، 20 جرامًا على الأقل، ويفضل 30 جرامًا يوميًا، أفضل المصادر هي الفاصوليا والبقول والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات ".

الشوفان وجدت دراسة نُشرت في مجلة الطب البديل، أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والسكر المكرر غالبًا ما تكون مسؤولة عن تكون حصوات المرارة. وجدت الدراسة أن حصة واحدة من الشوفان، أي ما يعادل نصف كوب - لا تحتوي على سكر مضاف ولا تحتوي فعليًا على دهون مشبعة. كما أنه لا يحتوي على الكوليسترول أو الدهون المتحولة، وهما اثنان من الجناة المعروفين بقدرتهما على زيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة.

وجدت الدراسة أن حصة واحدة من الشوفان، أي ما يعادل نصف كوب - لا تحتوي على سكر مضاف ولا تحتوي فعليًا على دهون مشبعة. كما أنه لا يحتوي على الكوليسترول أو الدهون المتحولة، وهما اثنان من الجناة المعروفين بقدرتهما على زيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة.

وأضاف ماربر: "يحتوي الشوفان على ألياف معينة تسمى بيتا جلوكان، وهي مفيدة بشكل خاص في الارتباط بالكوليسترول الزائد بحيث ينتهي به المطاف في الحمام بدلاً من إعادة امتصاصه في الدم عبر الأمعاء، توفر قطعة شوفان واحدة جرامًا واحدًا من 3 جرامات من بيتا جلوكان المطلوب لتقليل الكوليسترول بنسبة تصل إلى 10 بالمائة في ثمانية أسابيع ، في حين أن وعاءًا صغيرًا من العصيدة يعطي 3 جرامات كاملة". القهوة أظهرت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية، أن شرب 3 إلى 4 فناجين من القهوة يوميًا مفيد ضد تكوّن حصوات المرارة. أفاد الباحثون أن القهوة تحفز الانقباضات وتخفض نسبة الكوليسترول في الصفراء، ومع ذلك، فقد لاحظوا أن هذه التأثيرات تظهر فقط عندما تحتوي القهوة على مادة الكافيين.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الرجال الذين يشربون فنجانين إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا تقل لديهم مخاطر الإصابة بحصوة المرارة بنسبة أربعة في المائة مقارنة بأولئك الذين لا يشربون القهوة بانتظام.

الرجال الذين يشربون أربعة أكواب أو أكثر في اليوم لديهم مخاطر أقل بنسبة 45 في المائة. الأعراض غالبًا ما تكون حصوات المرارة بدون أعراض، ومع ذلك، إذا كانت الحصوة تمنع تدفق الصفراء، فيمكن أن تؤدي إلى نوبة من المغص الصفراوي، والتي يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا في البطن وغثيانًا وقيئا.

يمكن أن تسبب حصوات المرارة ألمًا مفاجئًا حادًا في البطن يستمر عادةً من 1 إلى 5 ساعات، على الرغم من أنه قد يستمر أحيانًا لبضع دقائق فقط. يحدث أحيانًا عن طريق تناول الأطعمة الدهنية، ولكنه قد يحدث في أي وقت من اليوم وقد يوقظك أثناء الليل.

المغص الصفراوي لا يحدث في كثير من الأحيان، بعد النوبة، قد تمر عدة أسابيع أو شهور قبل حدوث نوبة أخرى.

يمكن الشعور بالألم، في وسط البطن، فقط تحت الأضلاع على جانبك الأيمن، قد ينتشر من هنا إلى كتفك.