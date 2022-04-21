صبغة طبيعية للشعر باللون الأحمر بدون كيماويات أو أوكسجين ثابتة على الشعر واللون رائع

صبغة طبيعية للشعر باللون الأحمر بدون كيماويات أو أوكسجين ثابتة على الشعر، الشعر يعد هو تاج الجمال لكل أمرأة و فتاة لذلك يعد من أهم اهتمامات كل سيدة، ويحرص أن يكون الشعر ناعم و مفرود مثل الأميرات، ولذلك يحرصون دائماً على تغيير لون الشعر إلى ألوان أخرى غير الأسود، ومع قدوم العيد تبدأ جميع السيدات و الفتيات بالاهتمام بأنفسهم و شعرهم، وهناك الكثيرين الذين يحبون تغيير لون الشعر بشكل دائم و يطرون على تحضير الصبغات الكيماويات التي تحتوي على أوكسجين ومواد تجعل الشعر يتلف و يتساقط، لذلك وجدنا لكم صبغة طبيعية 100% باللون الأحمر كما أن مكونات الصبغة سوف تغذي فروة الرأس وستحصلين على لون أحمر رائع.

صبغة طبيعية للشعر باللون الأحمر بدون كيماويات

سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا في تحضير صبغة الشعر باللون الأحمر وهي:

حبة من البنجر (الشمندر).

3 معالق كبيرة من خل التفاح (يمكن استبداله بالخل الأبيض).

علبة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من لون الطعام الأحمر.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة من الحنة.

طريقة تحضير صبغة الشعر الطبيعية باللون الأحمر

نأتي بوعاء كبير ثم نقوم بتقشير البنجر أو الشمندر من القشرة الخارجية.

بعد ذلك نقوم ببشر البنجر في الوعاء، ثم نأتي بمصفاه ونقوم بتصفيه البنجر وناخذ السوائل.

نضيف على ماء البنجر علبه من الزبادي وخل التفاح ونخلطهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزج الزبادي مع الماء.

ثم نضيف ملعقة النشا و لون الطعام ونخلطهم مع المكونات جيدًا.

بعد ذلك نضع الحناء ونضرب المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

خطوات استخدام صبغة الشعر الطبيعية باللون الأحمر