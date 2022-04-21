طريقة عمل السابليه بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في المنزل وبطعم خيالي رائع مثل الجاهز

سوف نعرض عليكم اليوم طريقة عمل السابليه بكل سهولة خلال الفقرات القادمة كما تعتبر السابليه من أشهر أنواع الحلويات الشهيرة بصورة كبيرة للغاية التي يشتهر بها الوطن العربي بشكل كبير وهناك العديد من الطرق المختلفة يمكنكم من تحضير السابليه بكل سهولة كما تعد من أشهر أنواع البسكويت التي يتم تقديمها في العديد من المناسبات المختلفة ويتواجد منها العديد من النكهات المختلفة مثل السابليه بالشكولاتة والسابلية بالفانيليا وغيرها كما يطلق عليها في العديد من دول الوطن العربي اسم البيتي فور كما يجب الإشارة أن أصول وصفة السابليه تعود في الأصل إلى فرنسا حيث انتشر لأول مرة هناك سوف نعرض عليكم اليوم طريقة عمل البيتيفور بكل سهولة خلال الفقرات القادمة.

المقادير المطلوبة لتحضير السابليه

يمكنكم تحضير السابليه بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:

ستة أكواب من الدقيق.

بيضتان.

نصف كيلو من الزبدة.

كأس من بودرة السكر.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

مبشور حبة من الليمون أو البرتقال.

ثلاثة ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

طريقة عمل السابليه بمكونات سهلة

يمكنكم عمل السابليه بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:

في البداية يجب عليكم خلط الزبدة مع السكر حتى يمكنكم الحصول على مزيج كريمي.

ثانيا يتم وضع البيض مع مبشور الليمون والفانيليا.

ثالثا يمكن وضع الدقيق والبيكنج بودر ثم يتم تحريك المزيج باليدين من غير تعجين.

رابعا يفرد على ورق الزبدة ويشكل بالشكل المرغوب ثم يتم وضعه في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية مدة ربع ساعة كاملة.

ثم يتم دهن أي نوع من المربي عليها ثم يرش بودرة السكر للتزيين.

وصفة بسكويت سابليه بالمربى

أربعة كؤوس من الطحين.

زبدة.

كأس وثلث من السكر البودرة.

بيضة.

ملعقة صغيرة وربع من الفانيلا.

مبشور قشر الليمون الحامض.

نصف ملعقة صغيرة من المربى حسب الذوق.

طريقة تحضير بسكويت السابليه بالمربي

يمكنكم تحضير بسكويت السابليه بالمربي بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: