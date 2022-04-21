بيتي فور العيد بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز يذوب في الفم

بيتي فور العيد ، من المخبوزات والحلويات الفاخرة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنه من الحلويات التي نالت على إعجاب الجميع، وأصبحت تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العالمن وهو يندرج ضمن قائمة الحلويات التي تصنع في العيد كالغريبة، والمعمول السعودي بالتمر، وبسكويت السابليه الفاخر، واللانكشير الفاخر فهو مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد، ويتميز بمذاقه اللذيذ والشهي الذي لا مثيل له، وبشكله الجذاب والخرافة، كما يتميز بسهولة تحضيره فلا يتطلب وقت ولا مجهود كبير، وببساطة مكوناته أيضا، حيث يمكن لكل ست بيت تحضيره في المنزل بسهولة وبدون تعب ومشقة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإضفاء البهجة والسرور في المنزل بدلا من شرائه من المحلات لضمان جودته وصحته، ولتكلفته الباهظة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بيتي فور العيد بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل، وبأقل تكلفة، وأحلى من الجاهز.

مكونات بيتي فور العيد

يتكون بيتي فور العيد مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كيلو دقيق (4 أكواب).

بيضة وصفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

375 جم زبدة مثلجة (2 كوب).

كوب من السكر البودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

للتزيين

شوكولاتة داكنة مذابة.

شوكولاتة بيضاء مذابة.

مربى المشمش.

فارمسيل (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الفارمسيل الملون في المنزل بدلا من شرائه).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير بيتي فور خطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة والسكر البودر ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يفتح اللون ويكون القوام كريمي.

ثم نضيف رشة فانيليا وصفار بيضة، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يختفي البيض.

ثم نضيف البيضة ورشة فانيليا ورشة ملح ونخفق جيدا حتى يختفي البيض.

بعد ذلك نضيف الدقيق ونلم العجين بليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية تلتصق باليد قليلا.

ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

ثم نخرج العجينة من الثلاجة ونحضر كيس حلواني ونختار القمع المرغوب، ثم نملأ الكيس بمقدار من العجينة ونضع العجينة المتبقية في الثلاجة مرة ثانية لحين الانتهاء من العجينة التي بداخل الكيس.

بعد ذلك نشكل البيتيفور في الصينية.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

كما من الممكن إضافة ملعقة صغيرة من الكاكاو إلى جزء من العجينة ونخلط حتى يتجانس الخليط، ثم نملأ الكيس الحلواني بالعجينة ونشكله في الصينية.