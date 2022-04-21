اصنعي الفطائر التركية على الصاج بكل سهولة وبساطة والطعم رائع

الفطائر التركية على الصاج ، من ألذ أنواع الفطائر السهلة والبسيطة التي يتم تحضيرها بخطوات سهلة جداً وبسيطة تمتاز بطعم رائع جداً، كما أن تسويتها سريعة لا تحتاج إلي الفرن، وخلال دقائق تكون جاهزة وتعتبر هي من الفطائر التي يتم حشوها بحشوات مختلفة مثل الدجاج أو اللحم أو الجبن فقط، فهي يتم تقديمها بأكثر من حشوة، وتعتبر من الفطائر التي تعتبر مكوناتها متواجدة داخل كل منزل، يمكن تقديمها كوجبة في الغداء أو العشاء فهي من الوجبات المناسبة لجميع الأوقات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفطائر التركية على الصاج بطريقة سهلة وبسيطة جداً داخل المنزل.

مكونات عمل الفطائر التركية على الصاج

يتم تحضير الفطائر من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

أربعة ملاعق كبيرة من الحليب المجفف.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

أربع ملاعق صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

كوب من الزيت.

2 كوب من الماء الدافئ.

مكونات الحشوة

دجاج أو لحم مسلوق حسب الرعبة.

جبن مبشورة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الفطائر التركية على الصاج بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

تذاب الخميرة مع السكر في نصف كوب من الماء الدافئ وتقلب جيداً، ثم تغطي وتترك جانباً حتى تتفاعل. ثم بعد ذلك نقوم بتحضير وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق والملح والبيكنج بودر بواسطة المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. يضاف الحليب البودرة على خليط الدقيق ويقلب جيداً حتى تمتزج جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض. ثم يضاف الزيت ونستمر في التقليب حتى يمتص خليط الدقيق الزيت تماماً ثم يضاف خليط الخميرة. بعد ذلك يضاف الماء الدافئ تدريجياً ونبدأ بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل العجينة