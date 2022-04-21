اصنعي بنفسك فطائر باللحمة المفرومة بعجينة قطنية هشة أحلى من الجاهزة

فطائر باللحمة المفرومة ، من المخبوزات الجميلة سريعة التحضير، وتتميز بقوامها الهش ورائحته الجميلة التي تجذب الصغار والكبار إليها، كما تعرف بشكلها الجميلة وطعمها اللذيذ الذي يميزها عن الأطعمة الأخرى، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تكلفنا مجهود طويل أثناء إعدادها بالمنزل، ويمكن تشكيلها على شكل كرات، أو أصابع متوسطة الحجم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر باللحمة المفرومة بطعم حكاية خطوة بخطوة أحلى من الجاهز.

مكونات عمل فطائر باللحمة المفرومة

يحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ كوب دقيق.

ماء فاتر للعجن.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ربع كوب من الزبادي.

ربع كوب من الزيت.

مكونات الحشو

ربع كيلو لحمة مفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. فلفل أخضر مفروم. ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة. نصف ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر باللحمة المفرومة بطعم حكاية بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الدقيق ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيداً.

نقوم بإضافة الزبادي، والزيت، والصلصة الطماطم ونقلب باستمرار حتى نحصل على خليط متماسك.

نقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل.

نترك العجين يختمر لمدة نصف ساعة كاملة، ثم نقوم بتفريغ الهواء منه جيداً.

ثم نحضر سطح متساوي ونرش بقليل من الدقيق ونضع عليه العجينة ونفردها بواسطة النشابة حتى تصبح مثل الدائرة سميكة الحجم.

نحضر كوب فارغ ونقوم بتقطيع العجين على شكل دائرة متوسطة الحجم ونتركها حتى ترتاح.

طريقة حشو فطائر باللحمة المفرومة

سوف نتعرف على طريقة حشو الفطائر بكل سهولة وهى كما يلي:-