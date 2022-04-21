بدون ضرر..طريقة صبغ الشعر بني فاتح في البيت وتغطية الشيب تماماً

طريقة صبغ الشعر بني فاتح في البيت بدون مواد ضارة، فتعد صبغة الشعر من التجديدات المطلوبة والتي تؤثر تأثير إيجابي على النفسية من ناحية التغيير للأفضل بلوك غير المعتاد مما يعجب الأخرين ويجعلك أكثر جمالاً، وشعر المرأة هو كالتاج على رأسها يجب الاعتناء له والحفاظ على جماله وصحته، وهناك العديد من النساء اللواتي لديهن شعر أبيض أو الشيب فـ تضطر إلى استخدام الصبغات لحل هذه المشكلة، حيث أن هناك الكثير من الوصفات لتلوين الشعر بألوان جذابة منها اللون البني بدرجاته واللون الأشقر والأحمر.. وغيرهم من الألوان الجديدة فكل سنة يظهر موضة الصيف بالإضافة إلى قصات الشعر والتسريحات الجديدة في عالم الموضة.

مكونات صبغة شعر بني فاتح

8 ملاعق حناء.

3 ملاعق كبيرة من عشبة البابونج تغلى في كوب ماء.

5 ملاعق من خل التفاح.

6 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة.

طريقة صبغ الشعر في البيت

الكثير من النساء من تفضل صبغ الشعر في المنزل بدلاً من الذهاب إلى صالون التجميل ودفع مبالغ كبيرة، مما يعد صبغ الشعر باللون البني بدرجاته هو الأكثر شيوعاً بما أنه لون هادئ ورقيق ويعطي أكثر من لون في نفس الوقت لأنه يتغير على حسب الضوء المسلط عليه بمعنى أنه يكون غامق قليلاً ثم في الشمس يعطي لون بني فاتح لامع وكذلك مع الأضواء أيضاً، وأهم ما في الأمر أنه يغطي الشعر الأبيض إن وجد، كل هذا بالإضافة إلى أن هذه الوصفة تجعل الشعر لامع وتغذيه جداً.

طريقة صبغ الشعر بني فاتح في البيت

ضعي الحناء في وعاء عميق ثم الكاكاو وخل التفاح.

يضاف ماء البابونج للعجن حتى تحصلي على مزيج رخو.

قومي بتغطية الصبغة وتركها لمدة 3 ساعات قبل الاستعمال

لابد أن يكون الشعر مغسول ونظيف ويمشط قبل الصبغة.

يترك الشعر يجف ثم توضع الحناء على الشعر بطريقة الصبغة المعتادة.

غطي الشعر بكيس بلاستيك ويترك لمدة ثلاث ساعات أو حين تلاحظي أن الشعر تم صبغه.

يغسل الشعر بالماء الفاتر فقط.

ملاحظات صبغ الشعر في البيت