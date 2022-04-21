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طريقة غريبة ناعمة غريبة العيد اللذيذة بوصفة الحلواني، تعتبر الغريبة الناعمة من إحدى أفضل أنواع حلويات العيد من كحك وبسكويت وغريبة وبيتي فور التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث أنها من الوصفات السهلة والسريعة في التحضير ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، وتبحث الكثير من الأمهات عن خطوات وطريقة تحضير الحلويات اللذيذة بنفس وصفة الحلواني بمذاق شهي وقوامها الناعم الذي يذوب بالفم وتكون تعد في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج لذلك سنقدم إليكم اليوم طريقة تحضير الغريبة الناعمة بنفس وصفة الحلواني وتعطيك نتيجة تبهرك.
طريقة تحضير غريبة الحلواني ناعمة تذوب بالفم
يتم تحضير الغريبة الناعمة بخطوات بسيطة وغير مكلفة كما أن المقادير سهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الغريبة الناعمة:
مكونات غريبة العيد بوصفة الحلواني
- عدد أربعة أكواب من الدقيق.
- كأس من السكر الناعم.
- كأسان من السمن.
- مكسرات من أجل التزيين.
- بياض بيضة.
- ملعقة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير غريبة ناعمة تذوب بالفم
يتم التحضير بالاعتماد على خطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:
- أولًا يتم الحصول على السمن ويتم خفقه جيدًا لحين أن يتغير لونه إلى اللون الأبيض لابد من خفق لمدة خمس دقائق.
- بعد ذلك يتم إضافة السكر ولابد من أن يكون ناعم بودرة بصورة تدريجية مع الإستمرار في الخلط لحين أن تختلط المقادير مع بعضها.
- يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن وخفق لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- ثم إضافة بياض البيض ويتم التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة طرية الملمس ناعمة
- بعد ذلك يتم تشكيل العجينة على شكل كرات حجمها صغير ثم يتم النقر عليها من المنتصف ويتم وضع فيها كمية قليلة من الفستق المجروش أو أي زينة أو تترك بدون تزيين على حسب رغبتك.
- يتم تكرار ذلك ما باقي العجينة لجين أن يتم الانتهاء من الكمية المتواجدة لكم.
- الحصول على صينية ثم يتم رص العجينة فيها ثم يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لحين النضج.
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