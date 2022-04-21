طريقة غريبة ناعمة غريبة العيد اللذيذة بوصفة الحلواني، تعتبر الغريبة الناعمة من إحدى أفضل أنواع حلويات العيد من كحك وبسكويت وغريبة وبيتي فور التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث أنها من الوصفات السهلة والسريعة في التحضير ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، وتبحث الكثير من الأمهات عن خطوات وطريقة تحضير الحلويات اللذيذة بنفس وصفة الحلواني بمذاق شهي وقوامها الناعم الذي يذوب بالفم وتكون تعد في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج لذلك سنقدم إليكم اليوم طريقة تحضير الغريبة الناعمة بنفس وصفة الحلواني وتعطيك نتيجة تبهرك.

طريقة تحضير غريبة الحلواني ناعمة تذوب بالفم

يتم تحضير الغريبة الناعمة بخطوات بسيطة وغير مكلفة كما أن المقادير سهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الغريبة الناعمة:

مكونات غريبة العيد بوصفة الحلواني

عدد أربعة أكواب من الدقيق. كأس من السكر الناعم. كأسان من السمن. مكسرات من أجل التزيين. بياض بيضة. ملعقة من الفانيليا. رشة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير غريبة ناعمة تذوب بالفم

يتم التحضير بالاعتماد على خطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي: