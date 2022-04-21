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أفضل طريقة تحضير بيتزا جبن المرجريتا بعجينة العشر دقائق بطريقة المحلات أحلى من جاهزة، تعتبر البيتزا من أكثر أنواع المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص كما أنها تتسم بالمذاق الشهي بالإضافة لسهولة التحضير وخاصة تعتبر بيتزا المرجريتا من أنواع البيتزا التي يفضلها الكثيرون خصوصًا الأطفال وفيما يلي مقادير تحضير بيتزا جبنة المرجريتا التي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات والخطوات فيمكن أن تكون بيتزا سريعة لإفطار رمضان خفيف لذيذ. مقادير تحضير بيتزا المرجريتا بعجينة العشر دقائق نحتاج إلى عجينة العشر دقائق. عدد خمسة حبات من الطماطم. بصل مفروم. عدد 2 فص من الثوم المهروس. نصف حبة من الفلفل الحار المفروم. جبنة موازريلا مبشورة. ربع ملعقة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة من الفلفل. نصف ملعقة من الملح. ربع ملعقة من السكر. مرقة دجاج. نصف ملعقة من البهارات. نصف ملعقة من الزعتر. ربع كأس من الكاتشاب. خطوات عمل بيتزا جبن مارجريتا بعجينة العشر دقائق يتم تحضير بيتزا جبن المرجريتا بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: الحصول على وعاء عميق ويتم وضع فيه كل من البصل ثم بعد ذلك يتم إضافة الفلفل الحار والثوم ثم يتم تقليب المقادير مع بعضها البعض لحين أن يصبح البصل طري القوام. ثم بعد ذلك يتم إضافة الطماطم والملح والفلفل الأسود والزعتر والبهارات والسكر ثم يتم رفع الحرارة وترك المكونات على النار لمدة عشرين دقيقة وبالتالي يتشكل لديكم صلصة. الخطوة التالية يتم تسخين الفرن فيها ثم يتم وضع فيه كمية من الزيت في صينيتين. يتم بعد ذلك وضع العجينة في كلًا من الصينيتين وفردها داخله، وبعد ذلك يتم عمل ثقوب في العجينة بالاعتماد على الشوكة منعًا لأن ترتفع البيتزا. بعد ذلك يتم دهن العجينة بالاعتماد على الكاتشاب ثم يتم وضع الصلصة فوقها والجبنة. يتم بعد ذلك إدخال الصينية إلى الفرن ولابد من أن يكون الفرن ساخن مسبقا ودرجة حرارته عالية، وتركها لحين أن تتحمر ثم ويتم تحميرها وتقدم وهي ساخنة بيتزا مارجريتا. عمر شويل - جدة مقادير تحضير بيتزا جبن مارجريتا بعجينة العشر دقائق - ثقفني

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