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إذا كنتي عروس مقبلة على الزواج بعد فترة قصيرة وتبحثين عن حل فوري للتخلص من الاسمرار والمناطق الداكنة في الجسم إليكي وصفة الزبادي والترمس للتفتيح في جميع مناطق الجسم والبشرة، فالترمس من أشهر المكونات الطبيعية التي تدخل في تحضير وصفات التفتيح ومعالجة مشاكل البشرة لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية، وسنقوم في سطور مقالنا التالية بتقديم طريقة تحضير الوصفة بشكل تفصيلي وكيفية الاستخدام بالخطوات. طريقة تحضير وصفة الزبادي والترمس للتفتيح مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من الترمس المطحون.

كوب صغير من الزبادي الطازج. خطوات وطريقة التحضير والاستخدام:- قومي بوضع الزبادي والترمس المطحون في وعاء بلاستيكي صغير وعميق وقلبيهم جيدًا بملعقة معدنية أو خشبية.

بعد ذلك قومي بترك الخليط بداخل الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى يتماسك ويصبح قوامه أكثر تجانسًا.

نظفي بشرتك ثم قومي بوضعه على بشرتك مع التدليك واتركيه عليها لمدة نصف ساعة تقريبًا.

بعد أن يجف قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ وغسول البشرة المناسب لك.

جففي بشرتك جيدًا ثم قومي بترطيبها بأي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

استخدمي هذه الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع ويمكنك تطبيقها على جميع مناطق الجسم التي تعاني من الاسمرار. خلطات الترمس والكركم للجسم المكونات:- ملعقتان كبيرتان من الكركم الأصفر.

ملعقة واحدة كبيرة من الترمس المطحون.

فنجان يحتوي على ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي بإضافة الكركم في وعاء بلاستيكي وضعي مع الترمس المطحون وماء الورد وقلبي المكونات جيدًا حتى يتحول قوام المكونات إلى قوام عجينة متماسكة وطرية.

قومي بشطف جسمك شطف سريع بالماء الدافئ حتى تنفتح مسام الجلد ثم قومي بتدليك الخليط الذي قمتي بتحضيره على الجسم في المناطق المختلفة.

اتركي الكريم على جسمك لمدة نصف ساعة حتى تجف تمامًا ثم قومي بفركها من على الجسم واشطفي جسمك وافركيه بواسطة الليفة.

بعد أن تنظفي جسمك تمامًا من الخليط قومي بالاستحمام بالطريقة المعتادة ورطبي جسمك جيدًا بعد الاستحمام.

كرري الطريقة مرتين تقريبًا من كل أسبوع لمدة شهر كامل تقريبًا أو بحسب النتائج التي تحصلين عليها. عمر شويل - جدة تخجلين من سواد العنق واليدين والابطين والمنطقة الداكنه بالجسم اليكي الحل السحري لتبييض الجسم فورا - ثقفني

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