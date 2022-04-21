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خلطة التبييض للعرايس.. كريم النشا والكركم صاروخ تبييض الجسم والبشرة تعد وصفة كريم النشا والكركم للتفتيح من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة تفتيح فوري وبشكل مميز، وإذا كنتي عروس جديدة مقبلة على الزواج وتحتاجين إلى وصفة فعّالة لتبييض البشرة والمناطق الداكنة في الجسم يمكنك استخدام هذه الوصفة فالكركم والنشا هما مكونان طبيعيان خاليان من أي مواد ضارة أو كيمياويات كما أن لهما فوائد متعددة للجلد ويمكنك استخدامهما في العديد من الخلطات التي تزيد من جمالك وأنوثتك. طريقة تحضير كريم النشا والكركم للتفتيح مكونات الطريقة:- ملعقة واحدة كبيرة من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض.

عصير ليمون. طريقة التحضير:- قلبي كل المكونات الجافة مع بعضهم جيدًا ثم أضيفي السوائل بالتدريج حتى يصبح الخليط كريمي قليلًا.

ضعي الخليط في علبة زجاجية معقمة ونظيفة وأغلقيه وضعيه في الثلاجة عدة دقائق حتى يتجانس.

بعد ذلك اغسلي وجهك ونظفيه جيدًا من الشوائب ومستحضرات التجميل ثم قومي بتوزيع الكريم على بشرتك كاملة.

اتركيه على البشرة لمدة ربع ساعة تقريبًا ثم نظفي بشرتك من الخليط بشكل كامل حتى لا يترك الكركم أثرًا على بشرتك.

يمكنك استخدام الكريم يوميًا حتى تحصلي على التفتيح الفوري ويمكنك تطبيقه على المناطق الداكنة في الجسم مثل المناطق الحساسة. طريقة عمل كريم الكركم والفازلين مكونات الطريقة:- ملعقة واحدة كبيرة من الكركم وكريم الفازلين الطبي.

نصف ملعقة من نشا الذرة صغيرة وعصير الليمون.

ماء ورد.

زيت جوز هند. طريقة التحضير:- قومي بإحضار وعاء مناسب لخلط المكونات ثم ضعي كل من زيت جوز الهند والفازلين على النار حتى يذوبا مع بعضهما جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط مع النشا و الكركم وعصير الليمون وماء الورد وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس ويصبح قوامها مثل قوام الكريم.

ضعيه في الثلاجة حتى يصبح متماسك قليلًا لعدة دقائق حتى تقومي بغسل وجهك بالماء الدافئ و الغسول.

طبقي الخليط على بشرتك من كل الجوانب ثم قومي بتركه عليه لمدة ربع ساعة تقريبًا ثم اشطفي وجهك بالماء البارد وصابون الوجه أو الغسول. عمر شويل - جدة خلطة التبييض للعرايس.. كريم النشا والكركم صاروخ تبييض الجسم والبشرة حضريه قبل العيد النتيجة خيالية - ثقفني

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