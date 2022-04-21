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قبل العيد نقدم لكم كيفية تحضير وصفة كريم الفازلين والقهوة للتفتيح، حيث يعتبر كريم الفازلين هو كريم طبي له شهرة كبيرة وواسعة في مجال الترطيب وهو كريم مصرّح به من قبّل وزارة الصحة والجهات الطبية المختصة، فالبشرة هي منطقة حساسة في الجسم وتتأثر بسهولة بالعوامل البيئية وعوامل الطقس البارد، وفي مقالنا هذا نناقش معكم ولكل فتاة تحتاج إلى تفتيح فوري لبشرتها طريقة استخدام الفازلين للتفتيح والقضاء على بثور الأنف والبقع الداكنة. طريقة تحضير كريم الفازلين والقهوة للتفتيح مقادير عمل الكريم:- ملعقتان كبيرتان من كريم الفازلين الطبي.

أربع ملاعق صغيرة من النشا الأبيض المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة المطحونة.

فنجان عصير ليمون صغير. طريقة تحضير الكريم:- ضعي كل المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنها بشكل كامل وتصبح خليط ناعم وقوي جدًا ومتماسك.

بعد أن يصبح الخليط قوامه كريمي قومي بوضعه في علبة صغيرة زجاجية ويجب أن تكون نظيفة وجافة ومعقمة تمامًا ثم أغلقيها وضعيها في الثلاجة عدة دقائق حتى تتماسك.

نظفي بشرتك قبل وضع الخليط ثم قومي بتطبيقها على بشرتك بكمية متساوية على كل مكان في بشرتك مع التدليك والفرك.

اتركيه ساعتين على بشرتك ثم قومي بشطفه جيدًا ولكن يجب تجفيف بشرتك وترطيبها بعد إزالة الخليط من عليها. وصفة كريم البانثينول والقهوة للتفتيح المكونات:- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة من القهوة المطحونة صغيرة.

ماء ورد (لأصحاب البشرة الحساسة).

عصير ليمون (لأصحاب البشرة الدهنية).

كريم زيت جونسون للأطفال.

زيت اللوز الحلو.

كريم البانثينول الطبي. طريقة وخطوات التحضير:- قومي بإحضار وعاء مناسب وأضيفي كل المكونات مع بعضها وقلبيهم جيدًا حتى يتجانس المزيج تمامًا.

بعد ذلك قومي قومي بتقشير جسمك وبشرتك بأي طريقة من طرق تقشير الجلد حتى تكون المنطقة نظيفة تمامًا وخالية من أي جلد ميت أو زائد.

ضعي الخليط على بشرتك ويمكنك وضعها على المناطق الحساسة لتفتيحها واتركيها لمدة نصف ساعة ثم اشطفي المنطقة وجففيها.

رطبي المنطقة جيدًا ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا. عمر شويل - جدة مفعوله سحري.. كريم من الصيدلية قوي في تبييض الجسم وازالة سواد وبقع السنين نتيجة خارقه - ثقفني

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