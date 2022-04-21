«زي الجاهز» طريقة عمل كعك العيد الناعم الدايب بالخطوات بمقادير بسيطة

«زي الجاهز» طريقة عمل كعك العيد الناعم الدايب كعك العيد واحد من الحلويات المميزة التي يتم تحضيرها في مناسبة عيد الفطر وتبدأ جميع البيوت المصرية والعربية في تحضير هذا الكحك لأنه يتميز بالمذاق المميز والجميل للغاية ويحبه الأطفال والكبار، وقد تتواجد مجموعة من الخطوات التي تساعد في تحضير هذه الوجبة بطريقة جيدة للغاية من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تسهل في تحضيره في المنزل بدلا من شرائه من المحلات بأسعار عالية ومبالغ فيها، وهذا ما نتعرف عليه في هذا المقال من مقادير خاصة بطريقة تحضير الكعك.

مقادير تحضير كعك العيد

من أجل تحضير كعك العيد بقوام متماسك وبطريقة مميزة وبسيطة في المنزل لا بد من أن يتم اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في التحضير، وهذه هي المكونات:

كوبين من السمن البلدي واثنين كيلو من الدقيق وربع ملعقة نشا ورشة بسيطة من الملح مع تحضير ريحة الكعك وملعقتين من السمسم.

تحضر ملعقة واحدة من الخميرة وملعقة من السكر وكمية من الماء الفاتر، وللحشوة يتم تحضير عجوة وملبن وسكر بودر.

يتم نخل الدقيق جيدا حتى يتم التخلص من الشوائب الموجودة فيه ويتم وضع الملح والنشا والخميرة وتقلب المكونات حتى تتجانس.

ومن ثم يتم إضافة السمسم وريحة الكعك على المكونات وبعدها تسخن السمنة على المار وتضاف إلى المكونات الجافة.

ومن ثم يتم وضع كمية الماء الموجودة وتقلب جيدا ويتم التقليب حتى تتجانس المكونات تماما.

وبعدها يتم الحصول على عجين متماسك وناعم تماما ويتم تشكيل العجين على هيئة كرات ويتم التخطيط عليها.

وبعدها توضع الحشوة في الداخل وترص بداخل الصاج الموضوع عليه ورق زبدة.

تترك لمدة ربع ساعة على الأقل ويتم الكشف عنها وفي حالة عدم اكتمال الخمر توضع ربع ساعة أخرى.

تنضج هذه العجينة على درجة حرارة 200 درجة ومن ثم يتم وضع السكر على الكعك وبعدها يقدم للتناول.

بهذه الطريقة تحصل على كعك العيد بمذاق مميز مثل المحلات وتحصل على نتيجة مبهرة بدون أن يحرق من الأسفل

طريقة تحضير العجوة