طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب بدون بيض سهلة وألذ من الجاهزة

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طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب بدون بيض بخطوات بسيطة جداً وطعم ولا أروع، الغريبة أحد أهم المخبوزات المميزة لعيد الفطر المبارك، ويتم صنعها بالسمن والدقيق، وهي حلوى مغربية الأصل ولكنها واحدة من العادات العربية الشائعة وتتميز كل الدول العربية بتحضيرها قبيل الأعياد لتقديمها مع الضيافة، من أهم العادات العربية للاحتفال بعيد الفطر المبارك هو تحضير الكثير من الحلويات والمخبوزات، ومنها حلوى البسكويت وكعك العيد الناعم والبيتي فور والغربية والسابليه والكثير من أنواع الحلوى، في هذا المقال نقدم لكم كيفية تحضير وصفة الغريبة الناعمة بمقادير مضبوطة بالكوب بدون بيض.
مقادير الغريبة الناعمة
- كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من السمن
- البارد “محفوظ في درجة حرارة الثلاجة”.
- نصف ملعقة كبيرة من النشا.
- 4 ملاعق كبار من السكر البودرة.
- رشة فانيليا “اختياري”.
- لوز أو فستق للتزيين.
طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب بدون بيض
- يُنخل الدقيق ثم يُضاف اليه النشا.
- في العجان يوضع السمن ويُخفق جيداً حتى يصير كريمي.
- يُضاف السكر البودرة إلى السمن مع استمرار الخفق لمدة دقيقتين.
- يوضع الدقيق المخلوط بالنشا بالتدريج مع الخفق حتى تتكون عجينة ناعمة جداً.
- توضع العجينة في الثلاجة حتى ترتاح لمدة ساعة تقريباً.
- تُشكل بعد ذلك العجينة إلى كرات صغيرة، وتوضع حبة لوز في منتصف كل كرة مع الضغط الخفيف.
- ترص حبات الغريبة في صينية مدهونة بفرشاة بالسمن.
- تدخل إلى فرن ساخن مسبقاً على الرف الأوسط بدرجة حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة.
- بعد خروجها من الفرن تترك بدون تحريك حتى تبرد تماماً، ثم نحركها من مكانها إلى طبق التقديم أو إلى علب بلاستيكية صحية محكمة الغلق.
سر نجاح الغريبة الناعمة مثل المحلات
الغريبة من الحلوى التي يجب ضبط مقاديرها بشكل جيد، كذلك الانتباه إلى بعض التوصيات أثناء تحضير الغريبة مثل:
- استخدمي دقيق ابيض خاص بالمخبوزات والحلويات وليس متعدد الاستعمالات.
- انخلي الدقيق قبل الاستخدام حتى يصير هشاً.
- استخدمي سمن طبيعي حيواني من نوع عالي الجودة، فهو الذي يحدد مدى طعم الغريبة.
- لا تكثري من الفانيليا اذا استخدمتيها، الأصل في الوصفة عدم وجود فانيليا، ولكن استخدمتيها إذا كان السمن ليس بدرجة الجودة المطلوبة.
- استخدمي السكر البودرة الجاهز وليس المحضر منزلياً حتى يكون ناعماً جداً.
- اخفقي المكونات جيداً حتى لا تتشقق حبات الغريبة أثناء التشكيل.
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