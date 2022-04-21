قنبلة التبييض مع كريم النشا والخل الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم النشا والخل ، يعتبر من الكريمات الطبيعية الرهيبة التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة، وتختلف طريقة تحضيره من وصفة الي اخر، وتعتبر من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة ولا تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة فيما بعد، لذلك تبحث السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة، حيث تعمل النشا على تفتيح وشد البشرة والتخلص من تراكم الدهون والاوساخ الموجودة على البشرة وتعمل أيضاً على تضيق المسام، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والخل الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا والخل

يتكون كريم النشا والخل من مكونات رهيبة تعمل على تفتيح وشد البشرة وهي كالآتي:-

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الخلل الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به النشا ثم نضيف البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف بعد ذلك الخل الابيض ومعجون الأسنان ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم نوزع له الكريم ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً. ثم بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد جيداً ثم نجفف البشرة جيداً بمنشفة نظيف وعدم التعرض لأشعة الشمس. نكرر هذه الوصفة السحرية على البشرة يومين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-

يعمل على التخلص من البثور السوداء والبقع السوداء والتخلص من حروق الشمس.

التخلص من حب الشباب التي توجد في البشرة والآثار التي بعدها.

تساعد البشرة في التخلص من الشوائب المتراكمة والزيوت الزائدة بالبشرة.

يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة والبقع الداكنة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

طريقة إعداد كريم النشا والحليب

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والحليب لشد وتفتيح البشرة وهي كالتالي:-