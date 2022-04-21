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طرق مختلفه وسهله لتحضير طاجن اللحم في الفرن حيث تعد طواجن اللحم في الفرن من الكثر الوجبات المفضلة للعديد من الأشخاص وتختلف طرق التحضير لطاجن اللحم حسب كل منزل حيث يمكن استخدام أنواع عديده من الخضار في تحضير طاجن اللحم كما يمكن استخدام الارز أو المكرونه أو الصوص حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل ستيك اللحم بصوص الصويا قطعة من لحم الستيك.

ملعقه كبيره من دبس الرمان.

ملعقه كبيره من الزبدة.

2 ملعقه كبيره من صوص الصويا.

شرائح من الثوم.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود.

2 ملعقه كبيره من الخل.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح حسب الرغبة.

جزر مقطع وبصل. طريقه تحضير ستيك اللحم بصوص الصويا نبدأ بتحضير طبق كبير ثم نضع كل من دبس الرمان مع الثوم والبهارات ورشه من الملح ونقلب ثم نضيف الصويا صوص مع الخل والماء ونقلبهم جيدا.

نضيف ملعقه كبيره من الزبدة مع شرائح الثوم ونقلب.

نحضر صينيه أو طاجن الفرن ثم نضع اللحم ونضيف التتبيله مع البصل والجزر ويغطي بالفويل.

نضع الطاجن في الفرن علي درجه حراره 200 درجه حتي يتم الطهي جيدا. مقادير عمل طاجن اللحم بدبس الرمان لحم مقطع إلي مكعبات.

بصلة مقطعة إلي شرائح مع فلفل رومي مقطع.

ملعقة صغيرة من الجنزبيل والثوم المفروم.

ربع كوب دبس رمان.

ملعقة صغيرة زبدة

ملح حسب الرغبة.

زيت أو سمن.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

بابريكا.

بصل وثوم بودر. طريقه تحضير طاجن اللحم بدبس الرمان نبدأ بوضع حلة على النار ثم نضع الزبدة والزيت واللحمة ونقلب حتي يتغير لون اللحم ثم نضيف رشه من البهارات مع الماء وتترك على نار هادئه حتى قرب الطهي.

نحضر طاجن الفرن ثم نضع البصل والفلفل والثوم والجنزبيل ونقلب جدا ثم نضع اللحم.

في كوب كبير نقوم بوضع النشا ومع الماء والملح ونقلب جيدا وتضاف الى طاجن اللحم.

نضع الطاجن في الفرن بعد التسخين جيدا علي درجه حراره 200 درجه حتي يتم الطهي جيدا. المكونات المطلوبة لعمل الموزة الضاني بصلة متوسطة الحجم.

بطاطس مع فلفل اللون.

نصف كوب من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ثوم مفروم.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

بابريكا.

ملح حسب الرغبة. طريقه تحضير الموزة الضاني نبدأ بتحضير أناء ثم نضع كل من البصل مع الثوم والفلفل الأسود والحبهان والبابريكا والبهارات مع رشه من الملح ثم نقوم بتتبل اللحم بعمل فتخات بها

نقوم بخلط كل من عصير الطماطم مع الخضار بعد التقطيع مع رشه من البهارات.

نحضر طاجن الفرن ونضع الخضار مع اللحم المتبل ويغطي بالورق الحراري.

نضع الطاجن في الفرن لمده لا تقل عن ساعه تقريبا وعلي درجه حراره 180 درجه حتي يتم الطهي. عمر شويل - جدة طرق مختلفه وسهله لتحضير طاجن اللحم في الفرن

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