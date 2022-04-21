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طولي شعرك بسرعه الصاروخ.. ضعيه في الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر هو زينة المرأة وترغب الكثير من السيدات في إطالة الشعر بأي حيلة ممكنة من أجل الاستمتاع بشعر صحي وطويل للغاية، وقد تبدأ الكثير من السيدات هذه الفترة في البحث على منصة جوجل عن طرق إطالة الشعر باستخدام الوصفات الطبيعية بدلا من القيام باستخدام العلاجات ومستحضرات التجميل المختلفة الموجودة في الأسواق، لأن الوصفات الطبيعية تتميز بأنها غنية بالعناصر والفيتامينات الفعالة لإطالة الشعر والعمل على علاجه وتغذيته بشكل كامل والتخلص نهائيا من مشكلة الصلع التي يعاني منها الكثير من السيدات والرجال. وصفة القرنفل لإطالة الشعر من الممكن إضافة مسحوق القرنفل إلى الشامبو من أجل تنشيط الدورة الدموية في الرأس ووصل الدم المحمل بالأكسجين إلى الشعر.

وهذا من خلال طحن كمية من القرنفل ووضعها على كمية من الشامبو.

وتقليب المكونات جيدا ومن ثم وضعه على الشعر مع التدليك المستمر للفروة.

وبهذه الوصفة تتمكن من العمل على تجديد خلايا الشعر والتخلص من مشكلة التساقط التي تعاني منها وعلاج مرض الثعلبة.

والتخلص تماما من تساقط الشعر ومنحه الطول الذي تحتاجه، فهو غني بالفيتامينات والكالسيوم والمنجنيز وغيرها من العناصر. وصفة ماء الورد مع الشامبو من الممكن وضع ملعقة من ماء الورد على الشامبو حتى تتمكن من التخفيف من المكونات الضارة الموجودة في الشامبو.

وتحصل على شعر صحي وخالي تماما من الدهون الكثيفة التي تتواجد فيه.

فيتم طحن أعواد القرنفل ووضعها على الشامبو مع ملعقة من ماء الورد ويتم غسل الشعر به للحصول على أستفادة كاملة.

ويترك على الشعر عشر دقائق فقط ويتم غسله جيدا بالماء للتخلص من مشاكل الفروة بشكل نهائي ومنها الصلع الوراثي وتساقط الشعر

فالقرنفل يحتوي على المواد المضادة للأكسدة والمواد المعززة لوصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الفروة والشعر.

حتى تتمكن من الاستفادة من العناصر الموجودة فيها للحصول على شعر صحي ولامع وطويل للغاية وخالي نهائيا من المشاكل.

ومن أجل زيادة فعالية هذه الوصفة يمكن إضافة ملعقة من زيت اللوز مع ملعقة من زيت الأفوكادو الفعال في تغذية الشعر بشكل قوي عمر شويل - جدة طولي شعرك بسرعه الصاروخ.. ضعيه في الشامبو لتطويل وتكثيف وانبات فراغات الشعر الخفيف ووقف التساقط نهائيا - ثقفني

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