نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل الكحك في المنزل بمكونات سهله وبسيطه ومتوافره في كل منزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني طريقه عمل الكحك حيث تعد من الطرق التي يبحث عليها عدد كبير للغايه في الفترة الأخيرة في جميع المناطق في مختلف البلاد العربيه بمناسبه اقتراب عيد الفطر المبارك حيث يعد الكحك من افضل الحلويات التي يعشقها الجميع الصغار والكبار لذالك سنقدم لحضراتكم طريقه عمل الكحك كي تتعرفوا عليها حيث تعد وجبه الكعك من الوجبات المفضلة للعديد من الأشخاص حيث يتم تناول الكحك مع كوب من اللبن في الصباح.

طريقه عمل الكحك الجاهز في المنزل

يمكن لكم الاستفادة من طريقه تحضير الكحك التي سنقدمها لكم وتحضير الكحك والبسكويت في المنزل مع الارتفاع الغير مسبوق في الأسعار في الفترة الأخيرة لذالك نقدم لكم اكثر من طريقه مبتكره للتحضير حيث تعد مقاديره سهله وبسيطه للغايه حيث نحضر كيلو من الدقيق الفاخر و 3 كوب من السمن وأيضا ملعقه من السمسم وخميره بيره وعلبه من النيوتيلا أو أي نوع من الحشو الذي تفضلونه حسب الرغبة.

طريقه تحضير الكحك خطوه بخطوه

نحضر وعاء عميق ونضع في المكونات التي قد احضرانها ثم نضع الدقيق ورائحه الكعك ورشه الملح والسمسم ثم نضع السمن ونقلب جيدا ثم نفرك هذا الخليط باليد كي نتمكن من الحصول علي عجينه متماسكه ثم نضيف الخميرة في رع كوب من اللبن الدافئ علي النار ثم نضيف ملعقه من السكر ثم ناتئ بالباقي من الخميرة واللبن ونضيفهم الي العجينة ونقلبهم جيدا

طريقه عمل كحك العيد الناعم مثل المحلات

ثم نقطع العجين إلى قطع صغيره ونشكلها باستخدام القطاعة المتوافرة لدينا في المنزل ثم نضعها في الصاجه المدهونة بالسمن أو الزيت ثم ندخلها الفرن في درجه حراره 200 ثم تترك حتي نحصل علي اللون الذهبي ثم نقوم بأخراجه من الصاجه حتي يبرد ثم نأتي بالسكر المطحون أو سكر بودر ويرش علي الكحك الذي قمنا بتحضيره ويقد لأفراد الأسرة.

القيمة الغذائية للكحك

يحتوي الكحك علي عدد كبير للغايه من السعارات الحرارية لذالك لا يفضل عدم الإفراط في تناول الكحك في العيد كي لا تصاب بالسمنة حيث يحتوي علي دهون عاليه وسكريات كبيره للغايه لذالك قد يتسبب في انسداد في الشرايين نظرا لاحتواء الكحك علي السمن والزبدة لذالك لا ينصح به لمن يعاني من بعض الأمراض المزمنة حيث تصل الكحكه الواحدة لأكثر من 200 سعر حراري.