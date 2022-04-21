طريقة عمل رز مكسيكي بالخضار

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عمر شويل - جدة رز مكسيكي، طبق الأرز طبق يقدم مع الكثير من الأطباق الرئيسة ويمكن التنوع في طريقة تحضيره حسب الوجه المقدم معها مثل الأرز الأصفر المبهر مع المشويات، أو الأرز الصيادية المصري مع وجبات السمك والجمبري، ويمكن تحضير الأرز بالخضروات مع قطع الدجاج المقرمشة، ولاكن وصفة اليوم الأرز المكسيكي بالخضار.

الأرز المكسيكي، من الوصفات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة نرغب دائما في التجديد في تقديم طبق الأرز اختارنا أن نقدم لكم اليوم طبق مختلف وصحي ومفيد لاحتوائية على العديد من الخضروات.

طريقة عمل الأرز المكسيكي

اهم ما يميز المطبخ المكسيكي التنوع في أضافه التوابل واهم ما يميز رز المكسيكي انه يوجد به العديد من الخضروات والبهارات لإعطاء طعم مميز وشهى سوف نقدم لكم من خلال ثقفني مقادير ويمكن أضافه العديد من الخضروات بخلاف المقدمة حسب الرغبة يمكن أضافه فلفل الألوان أو ذرة وخضروات المضافة مع الأرز.

أولا المقادير:

عدد 3معالق كبيرة زيت ذره.

كوب أرز بسمتي.

عدد1 بصلة صغيرة مقطعه مكعبات صغيرة.

فلفل اخضر مقطعه مكعبات صغيرة.

جزر مبشورة.

عدد2 فص ثوم مهروس.

ملعقة صلصة صغيرة.

كوب ونصف ماء مغلي، ويمكن استبداله بمرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من كمون.

نص معلقة صغيرة من كسبره ناشفة.

ربع ملعقة صغيرة من فلفل اسود.

شطه حسب الرغبة.

ربع معلقة صغيرة من بصل بودرة .

طريقة تحضير الأرز المكسيكي

في البداية نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بصل مفروم، ثم نضع قطع فلفل الأخضر، ثم نضع الجزر المبشور. ثم نضيف الثوم المفروم، ثم يضاف معلقة من معجون الطماطم. ثم نستمر في التقليب ثم يضاف الأرز بعد الغسل الجيد. ثم يضاف البهارات سابقة الذكر. ثم يضاف مقدار الماء أو مرقة الدجاج. ونتركه على نار هادئة حتى تمام النضج.

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أولا المكونات:



كيلو بطاطس أو كمية حسب الرغبة.

فصوص ثوم.

كزبرة خضراء مفرومة.

زيت زيتون

بابريكا

شطه حسب الرغبة.

ملح وفلفل

عصير ليمونه.

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