نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأربع مكونات فقط اصنعي ماسك النشا السحري لتفتيح البشرة بشكل فوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد ماسك النشا السحري من أقوي الماسكات التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء ولامعه، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة وإعطاءها الحيوية واللمعان، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما يتكون هذا الماسك من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا والأرز والحليب ويعرف عن النشا بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يزيل خلايا الجلد الميتة ويعطيها اللمعان والنضارة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك النشا السحري للتبييض في المنزل.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.

يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.

يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.

يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.

يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها.

مكونات عمل ماسك النشا السحري

يتكون ماسك النشا السحري من مكونات بسيطة وغير مكلفة كما انها غير ضارة بالبشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقتان كبيرتان من النشا.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقتان كبيرتان من الأرز المطحون.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير ماسك النشا السحري لتفتيح البشرة بشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقتين من النشا مع ملعقتان من الأرز المطحون ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة ٣ ملاعق من الحليب مع ملعقة كبيرة من العسل ونستمر بالتقليب حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق هذا الماسك بسهولة علي البشرة هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء للتخلص من أي شوائب عالقة على الوجه. بعد ذلك نقوم بوضع طبقة من الكريم على الوجه ونتركها حتى تجف ويمتص منها الوجه، ثم نغسلها بالماء البارد. فهذه الخلطة تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإعطاءها النعومة واللمعان بشكل ملحوظ.

نصائح عند إستخدام النشا على البشرة

هناك عدة نصائح يجب مراعاتها عند إستخدام كريم النشا لتفتيح البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-