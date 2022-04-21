نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة حضري بسكويت النشادر بالبرتقال اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
بسكويت النشادر بالبرتقال ، يعتبر من المعجنات اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي اخر، ويعتبر من المخبوزات التي يقبل الأشخاص على شرائها وعملها في الأعياد والمناسبات والافراح، حيث أنه يمكن عمله بالنشا أو النشادر أو البرتقال أو الشوكولاتة وغيرها من النكهات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله بدل من شرائه بأسعار مكلفة، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيره معقدة وينشف عند عمله لذلك تعتقد أن طريقة تحضيره صعبة بل بالعكس هي من أسهل طرق التحضير، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر بالبرتقال اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل بسكويت النشادر بالبرتقال
يحتوي بسكويت النشادر بالبرتقال على بعض المكونات اللذيذة التي تعطي له طعم ورائحة شهية وهي كالتالي:-
- كيلو من الدقيق المخبوزات.
- ٦ حبات كبيرة من البيض.
- كوب من عصير البرتقال.
- ٢ كوب من السكر.
- كوب ونصف من الزيت أو الزبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة وربع صغيرة من النشادر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت النشادر في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- نقوم بتحضير إناء ونضعه على نار هادئة ونضع به الزبدة حتي تسيح ثم نضعها في وعاء الخلاط ونضع عليها السكر ونخلط المكونات جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك البيض واحدة تلو الأخرى ونخلط حتي يصبح الخليط كريمي، ثم نضيف الفانيليا ونقلب المكونات جيداً.
- بعد ذلك تحضير طبق عميق ونضع به عصير البرتقال والنشادر ونقلب حتى تذوب النشادر جيداً.
- ثم نقوم بتحضير العجانة ونضع بها الخليط الزبدة والسكر السابق ونضيف إليه الدقيق بالتدريج والعصير ونعجن جيداً، حتي الحصول على عجينة متماسكة.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن.
- ثم نقوم بتشكيل البسكويت باستخدام المفرمة أو أقماع أو كيس الحلواني وتشكيله حسب الرغبة ونضعه في صينية مدهونة بالقليل من الزيت ونرص جيداً.
- بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تصبح لونها ذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم مع كوب من الشاي بالهنا والشفا.
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