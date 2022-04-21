بمكونات بسيطة حضري بسكويت النشادر بالبرتقال اللذيذة في المنزل بكل سهولة

بسكويت النشادر بالبرتقال ، يعتبر من المعجنات اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي اخر، ويعتبر من المخبوزات التي يقبل الأشخاص على شرائها وعملها في الأعياد والمناسبات والافراح، حيث أنه يمكن عمله بالنشا أو النشادر أو البرتقال أو الشوكولاتة وغيرها من النكهات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمله بدل من شرائه بأسعار مكلفة، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيره معقدة وينشف عند عمله لذلك تعتقد أن طريقة تحضيره صعبة بل بالعكس هي من أسهل طرق التحضير، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر بالبرتقال اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل بسكويت النشادر بالبرتقال

يحتوي بسكويت النشادر بالبرتقال على بعض المكونات اللذيذة التي تعطي له طعم ورائحة شهية وهي كالتالي:-

كيلو من الدقيق المخبوزات.

٦ حبات كبيرة من البيض.

كوب من عصير البرتقال.

٢ كوب من السكر.

كوب ونصف من الزيت أو الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة وربع صغيرة من النشادر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت النشادر في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-