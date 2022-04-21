نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتخلص من عيوب البشرة اصنعي كريم النشا وصودا الخبز المبيض للتفتيح بشكل فوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم النشا وصودا الخبز من الماسكات القوية التي تساعد في تبييض البشرة بشكل فوري ومضمون، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية ومضمونة تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج، كما يتكون هذا الماسك من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي عبارة عن نشا وماء ورد وصودا خبز ومكونات آخرى ويعرف عن ماء الورد بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعطي للبشرة حيوية ولمعان ونضارة، وهنا سوف نقوم بتحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل دون الحاجة لشراء مستحضرات من الخارج، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك النشا وصودا الخبز المبيض للحصول على بشرة كالحليب.

فوائد ماء الورد للبشرة

هناك عدة فوائد لماء الورد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يخفف من تهيج البشرة والالتهابات بسبب إزالة الشعر ويعتبر ماء الورد مضاد للبكتيريا ويقلل من إحمرار الوجه.

يحمي خلايا الجلد من التلف ويعمل على تغذية خلايا البشرة ويزيد من نضارة البشرة.

يساعد على التخلص من ندبات الوجه ويشفي الجروح بشكل أسرع.

يقلل من ظهور التجاعيد الموجودة في الوجه ويشد البشرة كما يحتوي على خصائص مقاومة للشيخوخة.

يعد بديل المناديل لإزالة المكياج ويعد لطيفا لإزالة البشرة.

يقلل ماء الورد من ظهور المسام ويعمل على تنظيف مسام البشرة.

مكونات عمل كريم النشا المبيض

يتكون كريم النشا المبيض من مكونات بسيطة وغير مكلفة وطبيعية ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

قطرات من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

القليل من الكركم.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير ماسك النشا وصودا الخبز المبيض بطريقة بسيطة وناجحة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من النشا مع ملعقة من الكركم ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من صودا الخبز ملعقتان من عصير الليمون وقطرات من ماء الورد مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق ماسك النشا على البشرة هيا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نقوم بتنظيف البشرة جيداً من أي شوائب عالقة، بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.

بعد ذلك نغسل البشرة باستخدام الماء البارد ثم نجففه ونضع الكريم المرطب المفضل.

فهذا الماسك يعمل تفتيح البشرة وإزالة الندبات والبقع الداكنة والعلامات وتعمل على توهج البشرة وإعطاءها الإشراقة واللمعان.

فوائد صودا الخبز للبشرة

هناك عدة فوائد لصودا الخبز على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-