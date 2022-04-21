أسرار وتكات طريقة عمل صوابع زينب في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة ومقادير مضبوطة

اصابع زينب من أهم الحلويات الشرقية، والمعروفة في الكثير من البلاد المختلفة د، فهي لها طعم مميز رائع، كما أنها من أهم الحلويات الخفيفة عند تناولها، كما أنها من أكثر الحلويات التي يمكن لكل ربة منزل القيام بتحضيرها في المنزل بكل سهول، فهي لا تحتاج لمجهود أو حتى لمجهود كبير، لذلك فهي من أكثر الحلويات التي يتم تقديمها سواء في المناسبات أو العزائم المختلفة وخاصتًا في شهر رمضان، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة عمل اصابع زينب بخطوات بسيطة تابعونا.

طريقة عمل أصابع زينب بجوز الهند في المنزل

اصابع زينب من الحلويات المحبوبة والتي تجد اقبال كبير من الأطفال والكبار، وخطوات التحضير كالآتي:

المكونات

ربع كيلو من دقيق السميد.

خمس ملاعق كبار من الدقيق العادي الأبيض.

نصف كوب من الماء الدافيء.

ملعقة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

ملعقتين من السكر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

زيت غزير للقلي.

جوز هند للتزين.

مكونات الشربات

كوبين من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير