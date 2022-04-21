نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وتكات طريقة عمل صوابع زينب في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة ومقادير مضبوطة في المقال التالي
اصابع زينب من أهم الحلويات الشرقية، والمعروفة في الكثير من البلاد المختلفة د، فهي لها طعم مميز رائع، كما أنها من أهم الحلويات الخفيفة عند تناولها، كما أنها من أكثر الحلويات التي يمكن لكل ربة منزل القيام بتحضيرها في المنزل بكل سهول، فهي لا تحتاج لمجهود أو حتى لمجهود كبير، لذلك فهي من أكثر الحلويات التي يتم تقديمها سواء في المناسبات أو العزائم المختلفة وخاصتًا في شهر رمضان، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة عمل اصابع زينب بخطوات بسيطة تابعونا.
طريقة عمل أصابع زينب بجوز الهند في المنزل
اصابع زينب من الحلويات المحبوبة والتي تجد اقبال كبير من الأطفال والكبار، وخطوات التحضير كالآتي:
المكونات
- ربع كيلو من دقيق السميد.
- خمس ملاعق كبار من الدقيق العادي الأبيض.
- نصف كوب من الماء الدافيء.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- رشة من الملح.
- ملعقتين من السكر.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- زيت غزير للقلي.
- جوز هند للتزين.
مكونات الشربات
- كوبين من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة التحضير
- احضري وعاء ويتم نخل الدقيق الأبيض بداخله.
- أضيفي إليه دقيق السميد بعد ذلك، واخلطيهم ببعض جيدًا.
- أضيفي بعد ذلك رشة الملح، ثم أضيفي ملعقة الزيت.
- افركي المكونات كلها حتى تختلط وتتجانس المكونات.
- احضري كوب المياه، قم أضيفي بداخله السكر.
- قلبي السكر حتى يذوب مع الماء.
- أضيفي إليه ملعقة الخميرة وقلبي مرة أخرى واتركيها لمدة خمس دقائق حتى تختمر قليلًا.
- أضيفي كوب المياه بالخميرة والسكر إلى خليط الدقيق السابق تحضيره.
- اعجني المكونات حتى تتكون عجينة لينة.
- غطي العجينة بكيس من البلاستيك، واتركيها لمدة ساعة لتختمر جيدًا.
- قومي بتشكيل العجينة الى اصابع طويلة الشكل.
- اضغطي كل واحدة من هذه الأصابع على مصفاة حتى يتم تشكيلها بنفس شكل اصابع زينب المعتاد.
- احضري مقلاة بها زيت غزير، وارفعيه على النار حتى يسخن.
- أضيفي الأصابع به، واتركيه حتى يتغير لونها إلى الذهبي.
- بعد ذلك أخرجي أصابع زينب من الزيت، ثم قومي بوضع الأصابع في ورق مطبخ للتخلص من الزيت، ثم ضعيها في الشربات الخاص بها.
- ويتم تقديمها باردة بعد ذلك.
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