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طريقه عمل الرقاق باللحم مع الجلاش باللحم المفروم بمكونات بسيطه وطريقه سهله وسريعه التحضير حيث تعد صينيه الجلاش والرقاق من اشهي الذ الوجبات التي تقدم في العديد من المناسبات بجانب الوجبات الرئيسية وتختلف طرق التحضير للجلاش كما تختلف طرق الحشو حيث يمكن استخدام الدجاج أو الجبن بدل من اللحم حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل الرقاق باللحمة نصف كيلو غرام من اللحم المفروم.

رقاق.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

مرقه دجاج أو لحم حسب الرغبة.

بصلة كبيرة مقطعه مكعبات صغيرة.

2 حبة فلفل رومي مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

بصل وثوم بودر.

ملعقه صغيره من البهارات والبابريكا.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الجنزبيل وقرفة. طريقه تحضير الرقاق باللحمة نبدأ بوضع الزبدة في طاسه علي النار ثم نضيف اللحم ونقلب ثم نضيف البصل والفلفل مع البهارات والبصل والثوم البودر ونقلب جيدا وتترك علي نار هادئة.

نحضر صينيه الفرن وندهنها بالزبدة ثم نضع الرقاق ونضيف مرقه اللحم أو الدجاج ثم نضع ملعقه كبيره من الزبدة ثم نضيف اللحم ثم نضع باقي الرقاق مع كوب من مرقه اللحم مع ملعقه من الزبدة.

نضع الصينية في الفرن بعد التسخين جيدا علي درجه حراره 200 درجه وحتي يتم الطهي. مقادير عمل الجلاش باللحمة المفرومة ربع كيلو غرام من اللحمة المفرومة.

لفه من الجلاش.

اربع ملاعق كبيره من السمن.

ملعقه صغيره من البصل بودر.

ملعقه صغيره من الثوم بودر.

نصف ملعقه صغيره من السبع بهارات.

بصل مقطع قطع صغيره.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقه من القرفة.

فلفل اخضر.

كوب من الحليب. طريقه تحضير الجلاش باللحمة المفرومة نبدأ بوضع طاسه علي النار ثم نضيف ملعقه من السمن أو الزبدة مع البصل ونقلب ثم نضيف اللحم مع البهارات ورشه من الملح ونقلب جيدا علي النار ثم نضع كل من البصل والثوم البودر مع الفلفل الأخضر ورشه من القرفة.

نحضر صينيه الفرن وندهنها بالقليل من السمن ثم نضع طبقه من الجلاش ثم ملعقه من السمن مع طبق اخري من الجلاش حتي نصف الكميه ثم نضع اللحم ثم باقي الجلاش بنفس الطريقة مع ملعقه من الزبدة علي الوجه.

نضع الصينية في الفرن علي درجه حراره 180 درجه لمده عشر دقائق ثم نضيف كوب من الحليب وتترك في الفرن من الأعلى حتي يصبح الوجه باللون الذهبي. عمر شويل - جدة طريقه عمل الرقاق باللحم مع الجلاش باللحم المفروم بمكونات بسيطه

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