حلويات صحية.. طريقة تحضير كرات تمر بالشوكولاتة

إليكم طريقة تحضير كرات تمر بالشوكولاتة وهي حلويات جديدة وصحية يمكنكم تجهيزها في المنزل من التمر ونوع الشوكولاتة الذي تفضلونه في وقت قصير، حيث ترغب الأمهات في تجهيز أنواع جديدة ومختلفة من الحلويات لأسرتها ومنها كرات التمر بالشوكولاتة، وإليكم في هذا المقال المكونات المطلوبة وخطوات التحضير.

مكونات عمل كرات تمر بالشوكولاتة

كرات التمر بالشوكولاتة هي نوع من الحلويات اللذيذة الصحية بالإضافة إلى طعمها اللذيذ حيث يحتوي التمر على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة وكذلك الشوكولاتة مفيدة للأطفال، وتكون مقادير تحضيرها كما يلي:

تمر.

كمية من الزبدة أو السمنة.

قشطة.

شوكولاتة الطبخ بالحليب.

بسكويت سادة.

فول سوداني مجروش.

سمسم محمص.

خطوات عمل كرات تمر بالشوكولاتة

من هذه المكونات يمكن عمل أطيب أنواع الحلويات وهي كرات التمر بالشوكولاتة وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التي أن تستغرق أكثر من نصف ساعة أو ساعة لتجهيزها كما يلي:

نزيل نواة التمر منه، ثم نقطعه، بعد ذلك نطحن كل من التمر مع السمسم والقشطة والفول السامي والسمنة أو الزبدة معا ً بشكل جيد.

نضيف الشوكولاتة المذابة على هذا الخليط ثم نقلب المكونات معاً لتكوين خليط متماسك من جميع المكونات.

يمكنكم أيضاً إضافة نوع من الشوكولاتة المذابة على وجه الكرات.

نضع كرات التمر بالشوكولاتة في الثلاجة لفترة حتى تصبح متماسكة بعد ذلك يمكن تقديمها.

الفوائد الصحية للتمر

التمر له العديد من الفوائد الصحية ولذلك يجب إدخاله في صنع العديد من الحلويات أو يمكن تناوله بمفرده، وتشمل هذه الفوائد ما يلي: