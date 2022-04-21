نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل صدور الدجاج بالمشروم مع الدجاج الشرقي في المنزل في المقال التالي

طريقه عمل صدور الدجاج بالمشروم مع الدجاج الشرقي في المنزل بطريقه سهله وبمكونات بسيطه حيث تعد أطباق الدجاج من الوجبات الرئيسية المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار وتختلف طرق التحضير للدجاج حسب كل منزل حيث يمكن عمل الدجاج المشوي أو المقلي أو مع أنواع عديده من الخضار حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل صدور الدجاج بالمشروم صدور دجاج.

2 حبه من المشروم.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

بصله متوسطه الحجم..

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

2 فص من الثوم.

ربع كوب من خل التفاح.

ملح حسب الرغبة.

بقدونس مفروم. طريقه تحضير صدور الدجاج بالمشروم نبدأ بتقطيع صدور الدجاج إلي قطع صغيره وتوضع في طبق كبير مع الثوم والفلفل الأسود والملح مع البقدونس المفروم ويترك لمده ساعه علي الأقل.

نحضر المقلاة ونضعها علي النار ثم نضع الزيت ويترك حتي يسخن ثم نضيف الدجاج حتي يتغير اللون.

في مقلاة أخرى نضع زيت الزيتون مع الثوم والبصل ونقلب حتي يتغير لون البصل والثوم إلي اللون البني.

نضيف المشروم المقطع مع خل التفاح وملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب حتى تتكون الصلصة كثيفة.

نضيف الصلصة في المقلاة مع الدجاج وتترك علي النار لمده عشر دقائق تقريبا حتي تصبح جاهزه للتقديم. المقادير المطلوبة لعمل الدجاج الشرقي كيلو دجاج مقطع إلى مكعبات.

بصله مفرومه.

كوب صغير من عصير البرتقال.

ملعقه كبيره من النشا.

3 ملاعق كبيرة من الصويا صوص,

نصف كوب فاصوليا خضراء والجزر مطبوخة.

2 ملعقه كبيره من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المفروم.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأحمر.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

2 ملاعق كبيرة من قشر البرتقال مبشور. طريقه تحضير الدجاج الشرقي نحضر طبق كبير ثم نضع به كل من عصير البرتقال ونشا الذرة ونقلب جيدا ثم نضيف قشر البرتقال والزنجبيل وصلصة الصويا والفلفل الأحمر ونخلطهم جيداً.

نحضر مقلاه ونضعها علي النار ثم نضع الزيت ويترك حتي يسخن ثم نضيف البصل والثوم ونقلب لمده دقيقه أو حتي يتغير اللون.

يتبل الدجاج بالملح والفلفل ويوضع في المقلاة حتى ينضج الدجاج ثم نضيف الخضار وصلصة البرتقال ونقلب ويترك علي النار حتي يتم الطهي. عمر شويل - جدة طريقه عمل صدور الدجاج بالمشروم مع الدجاج الشرقي في المنزل

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