نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل طريقة لعمل بسكويت العيد اللذيذ في المنزل مثل الجاهز بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة في المقال التالي
باقي أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، لذلك تجد أكثر ما يشغل بال النساء في هذه الفترة هب تجهيزات عيد الفطر المبارك، ومن بين هذه التجهيزات هب بسكويت العيد، فتعد هذه الأشياء من العادات القديمة التي ينتظرها الكثير منا، فهناك أنواع مختلفة من البسكويت التي يتم إعدادها في العيد، ومن بينها بسكويت جوز الهند بسكويت الزبدة ومن أشهر الأنواع بسكويت النشادر، مكونات البسكويت بسيطة وغير مكلفة يمكنك إعداد الكمية التي تحتاجها، معدلات البحث تزداد بشكل يومي للحصول على أفضل طريقة لعمل بسكويت العيد في المنزل.
مكونات بسكويت العيد
- 500 جرام من الدقيق
- 150 جرام من الزبدة.
- 150 جرام من السكر البودرة.
- ثلاث بيضات.
- 5 جرام فانليا
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة من النشادر.
- نصف كوب من اللبن.
أفضل طريقة لعمل بسكويت العيد اللذيذ
قبل البدء في خطوات البسكويت نقوم بتجهيز الخامات وإخراجها من الثلاجة لأن هذه الأشياء تساعد على نجاح البسكويت:
- بواسطة منخل سلك نقوم بنخل 500 جرام من الدقيق ونضيف إليه ملعقة كبيرة من النشادر ونخلطها مع الدقيق.
- نقوم بإحضار المضرب الكهربائي أو يمكنك استخدام المضرب اليدوي نضع 150 جرام من الزبدة ويجب أن تكون بدرجة حرارة المكان ونقوم بإضافة 150 جرام من السكر البودرة ونخفق السكر مع الزبدة إلى أن يصل لونها إلى اللون الفاتح.
- نقوم بإضافة البيض إلى خليط الزبدة ونستمر بالخفق على سرعة متوسطة.
- بعد أن نصل إلى القوام المطلوب نضع الدقيق ملعقة بملعقة ونقلب باستخدام مضرب يدوي إلى أن تخلط كل كمية الدقيق مع الزبدة والسكر والبيض.
- نقوم بتجهيز صواني الخبز ونضع بها ورقة من الزبدة.
- نضع كمية مناسبة من العجين في قمع الحلويات ونقوم بتحديد طول البسكوتة المناسب وتضغط على الكيس.
- كما يمكنك استخدام الماكينة التقليدية في عمل البسكويت.
- بعد أن نقوم بتشكيل كمية البسكويت نقوم بوضعها في فرن تم تسخينه على درجة حرارة 190 لمدة عشر دقائق.
- نضع البسكويت في الرف الأول الفرن وبعد
- أن يصبح لونه ذهبي نخرجه ونتركه في صواني الفرن حتى يبرد
- بعد
- ها نقوم بتجهيز علبة الحفظ ونضع بها ورقة زبدة ونقوم برص البسكويت عليها بحرص حتى لا ينكسر.
- نغلق العلبة جيدا ونتركه بعيد عن الحرارة المرتفعة.
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