افضل طريقة لعمل بسكويت العيد اللذيذ في المنزل مثل الجاهز بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

باقي أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، لذلك تجد أكثر ما يشغل بال النساء في هذه الفترة هب تجهيزات عيد الفطر المبارك، ومن بين هذه التجهيزات هب بسكويت العيد، فتعد هذه الأشياء من العادات القديمة التي ينتظرها الكثير منا، فهناك أنواع مختلفة من البسكويت التي يتم إعدادها في العيد، ومن بينها بسكويت جوز الهند بسكويت الزبدة ومن أشهر الأنواع بسكويت النشادر، مكونات البسكويت بسيطة وغير مكلفة يمكنك إعداد الكمية التي تحتاجها، معدلات البحث تزداد بشكل يومي للحصول على أفضل طريقة لعمل بسكويت العيد في المنزل.

مكونات بسكويت العيد

500 جرام من الدقيق

150 جرام من الزبدة.

150 جرام من السكر البودرة.

ثلاث بيضات.

5 جرام فانليا

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من النشادر.

نصف كوب من اللبن.

أفضل طريقة لعمل بسكويت العيد اللذيذ

قبل البدء في خطوات البسكويت نقوم بتجهيز الخامات وإخراجها من الثلاجة لأن هذه الأشياء تساعد على نجاح البسكويت: