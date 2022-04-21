رشيها على شعرك 5 أيام الكل هيسالك عن طول وكثافة وجمال شعرك تنعيم تطويل وترطيب من أول استعمال

الشعر الطويل الناعم الحرير هو حلم لكل سيدة، ونجد ان أكثر المنتجات التي يتم استخدامها للشعر هي لتطويل ولكن استخدام منتجات تطويل السعر الجاهزة تحتاج الي استخدام مدة طويلة لكي تظهر النتيجة المرغوبة وقد تسبب هذه المنتجات جفاف في الشعر ولذلك من الأفضل استخدام الطرق الطبيعية لزيادة طول الشعر وذلك لأنه نتيجتها سريعة ولا تسبب أي ضرر وهناك العديد من الزيوت الطبيعية التي يمكن استخدامها لتطويل وسنوضح في السطور التالية زيت سحري يمكن استخدام قطرات منه فقط لتطويل الشعر.

كيفية استخدام وصفة زيت النعناع القنبلة لتطويل الشعر

زيت النعناع من الزيوت التي لها قدرة هائلة على تنشيط خلايا الشعر وزيادة معدل تدفق خلايا الدم إليها وبالتالي تتغذي الخلايا وينمو الشعر من جديد ويزداد في الطول ويستخدم زيت النعناع مع زيت بذور العنب الذي يحتوي على مجموعة فيتامينات يحتاجها الشعر لزيادة طوله، ويحتوي على أحد الأحماض المهمة بدرجة كبيرة للشعر وهو حمض اللينوليك ويتم استخدام الزيوت بالطريقة التالية:-

نخلط كمية من زيت النعناع مع كمية مستوية لها من زيت بذور العنب ونقلبهم معا.

نضع الخليط في طبق ونضعه في اناء به ماء ساخن حتى تصبح الزيوت دافئة قليلا.

نبدأ في توزيع قطرات الزيت على فروة الرأس وندلكها عشر دقائق على الأقل وبعد ذلك نغطي الشعر بكيس بلاستيك.

نضع فوق الكيس قماشه مبللة ماء ساخن ونتركها أربع ساعات علي الشعر وبعد ذلك بشامبو بتم تنظيف الشعر من الزيوت ونكرر هذه الوصفة مرة كل ثلاث أيام.

خطوات تطويل الشعر بشكل سريع بزيت الخروع والموز في أسبوع

زيت الخروع يعد من أهم الطرق الطبيعية لتطويل الشعر حيث أنه عبارة عن مجموعة من الأحماض الدهنية المهمة للشعر والتي تساعد في جعله طويل وناعم بشكل لا يصدق ونستخدم زيت الخروع مع الموز للحصول على نتيجة سريعة عن طريق هرس ثمرة موز ونضع عليها اربع ملاعق زيت خروع ونوزع الخليط على الشعر ساعة وبعد ذلك ننظف الشعر منه ونستخدمه بشكل مستمر لأفضل نتيجة