نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي قشطة.. دلكة القهوة السرية لتبيض البشرة والجسم 10 درجات وإزالة التصبغات والنمش والبقع الغامقة في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة القهوة من المواد التي يمكن استخدامها في العديد من الأغراض ومنها أنه يمكن استخدامها للبشرة أو للشعر, حيث أن القهوة تساعد في حل مشكلة السولوليت وهي من مشاكل الجلد الشائعة التي من الصعب التخلص منها بالطرق العادية, والبثور السوداء التي تظهر في الأنف في منطقة الجبهه, ويمكن استخدام القهوة بأكثر من طريقة منها للترطيب أو للتفتيح أو غيرها, وخلال السطور التالية سنوضح الوصغة السرية التي يتم استخدام القهوة بها لتفتيح الجسم بشكل فعال في خمس دقائق.

خلطة القهوة والترمس السرية لتبيض الجسم بشكل فوري

القهوة مع الترمس من أكثر الطرق التي تعمل على تفتيح الجلد بشكل جيد, ويحتوي الخليط على مواد تقلل من أكسدة البشرة عند التعرض الي الشمس وتقلل من أي التهاب في الجسم,وتساعد في التخلص من أي بثور سوداء في الأنف ويساعد هذا المزيج في شد البشرة, ويتم تحضيره بالطريقة التالية:-

نضع معلقة من القهوة مع معلقة من بودرة الترمس ونقلب كل منهم معًا.

نضيف عليهم معلقة من النشا ومعلقة من زيت الزيتون ومعلقتين من ماء الورد.

نقلب المكونات معًا وبعد ذلك نضع الخليط على البشرة وبعد ذلك نضع الخليط على البشرة أو على الجسم ونقوم بفرك الجلد بالوصفة وبعد ذلك نتركها على الجلد عشر دقائق.

ننظف الجلد من الوصفة ومع استخدامها أكثر من مرةسيلاحظ تغير الجلد تمامًا.

خطوات تجهيز ماسك الأرز والنشا لتفتيح الجلد بشكل سريع

الأرز من أكثر المكونات التي لها قدرة على تفتيح الجسم وذلك بسبب الفيتامنيات التي يحتوي عليها, ويساعد الأرز في علاج تمدد الجلد والتخلص من الخطوط البيضاء والحمراء التي تظهر في الجلد, ويمكن استخدام الأرز مع القهوة لعمل ماسك لتغذيه البشرة, ويتم ذلك بالخطوات التالية:-