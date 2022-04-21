أذهلت أطباء الأسنان طريقة سحرية لتبيض الأسنان كالؤلؤ وانت في منزلك وإزالة الجير الرائحة الكريهة في 3 دقائق

تبيض الاسنان كاللؤلؤ بمكون في المنزل من الممكن أن يتم بطريقة آمنة وسريعة بالاعتماد على هذا المكون الطبيعي المتميز، ومن خلال السطور المقبلة نعرض هذا المكون وكيفية استعماله وأهم الطرق والخطوات الصحيحة والتي تيسر عليك استعمال هذا المكون ليكون هو المكون الأفضل الذي يساعد في الإزالة السريعة لأي تراكمات من الجير قد تكون متواجدة بالأسنان، وفيما يلي من فقرات نوضح أهم الطرق الأخرى، والتي توفر أفضل روتين للعناية بالأسنان والعمل على تبييضها.

تبيض الاسنان كاللؤلؤ بمكون في المنزل

تبيض الاسنان بمكون في المنزل وجعلها ببياض اللؤلؤ من خلال الاعتماد على التنظيف للأسنان باستعمال الملح، فالملح يعتبر من بين أهم المكونات الذي له دور في التخلص التام من أي تراكم للطبقة الصفراء أو طبقة البلاك على المينا من الخارج للأسنان، فأهم ما يجب اتباعه حال الاستعمال لمكون الملح ما يلي:

خطوات لتنظيف الأسنان وتبييضها باستعمال الملح

الخطوة الأولى تكون بالاستعمال لمكون ملح الطعام.

يتم وضع كمية الملح بقدر الملعقة الواحدة، ويتم تذويبها تمامًا بكوب من المياه الفاترة.

يتم استعمال الملح ومحلوله المطهر للمضمضة بشكل يومي للتخلص من أي تراكم للجير والإزالة لطبقة الاصفرار التي تبدو على الأسنان وتكون من مسببات مظهرها السيء.

المضمضة الملحية من المفضل استعمالها بشكل يومي لتلافي أي تراكم للكلس على الأسنان.

استعمال الفحم لتبييض الأسنان

بالإمكان استعمال مكون الفحم فهو مبيض قوي جدا للأسنان ولكن يرجي اتباع ما سيلي في تلك النقاط المقبلة: