ضاع عمرك وإنتي تشتري اللبن البودرة حولي كيلو حليب الي كيلو حليب بودرة في البيت بملعقة واحدة في 3 دقائق

الحليب من المكونات المهمة جدًا للجسم ويمكن استخدام الحليب المجفف وذلك لأن صلاحية استخدامه طويلة جدا على عكس الحليب الطازج الذي لا تكون صالحيته طويلة, وأصبح الحليب المجفف أحد المكونات الأساسية التي لا يمكن الأستغناء عنها في البيت ويستخدم في العديد من الأغراض, ولذلك نجد الكثير من ربات البيت الطريقة التي يمكن إعداد الحليب المجفف بها في البيت بكوب فقط من الحليب, ولذلك لضمان جودته ومصدره وخلال السطور التالية سنوضح الطريقة التي يمكن تحضير اللبن المجفف بها في البيت.

الخطوات الصحيحة التي يمكن تجهيز الحليب المجفف بها في البيت بكوب فقط من الحليب

دائما ما يلجأ الكثير من السيدات الي شراء الحليب المجفف من المحلات جاهز ولكنه يحتوي على مواد حافظة والتي يكون لها العديد من الأضرار الصحية ولذلك يفضل الكثير من ربات البيوت تحضيره في البيت ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:-

نضع كوب من اللبن ويجب أنه يكون طازج ومن المفضل أن يكون كامل الدسم, ونضعه في إناء على النار.

نقلب الحليب وبعد أن يبدأ في الغليان نبدء في تهدئة النار ونترك الحليب ونقلبه كل فترة.

بعد أن يبدأ قوام الحليب في التكثف والتخلص من كل السوائل الموجودة بها وبعد ذلك نرفعه من النار.

نضع الحليب في الفرن بعد تسخينه واطفاءه حتى يجف الحليب تمامًا أو يمكن وضعه في الشمس مباشرة.

بعد أن يجف الحليب نضعه في الخلاط ونقوم بفرمه حتى يصبح قوامه ناعم مثل البودر.

نخزن الحليب في أكياس محكمة الغلق أو نضعها في عبوة جيدة الأغلاق ويجب الحرص على وضعه في مكان جاف.

ماهي أهمية تناول الحليب المجفف بشكل يومي