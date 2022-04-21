نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة لتحضير المعمول بحشوة العجوة في 10 دقائق بعجينة ناعمة تذوب مثل الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة المعمول بحشو العجوة من أكثر الوصفات التي تتميز بطعم مختلف ومذاق خاص وهذا لأنه يتم تحضيره بطريقة خاصة لهذا نقوم بشرائه من الخارج دايما لان هناك العديد من الأمهات الذين يعتقدون أنه من المستحيل ان يتم تحضيره من المنزل، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير المعمول بحشو العجوة بمكوناتها المضبوطة، ستحصلين بهذه الطريقة أحلي واطعم معمول يمكنك أن تتذوقيه بعد الان لن تقومي بشرائه من الخارج.

مقادير المعمول بحشو العجوة

يبحث الأمهات عن وصفات تكن سهلة و سريعة ومغذية لكى تقوم بتحضيرها لأفراد أسرتها و تقدمها لابنائها لكى تغذيهم و تمدهم بالطاقة والحيوية بالأخص في فصل الشتاء، ومن أكثر هذه المعجنات الشهي هو المعمول بحشو العجوة، فهي ملئة بالفوائد و العناصر الغذائية، كما انها ليست مكلفة على الاطلاق مكونات المعمول كما نعتقد بل هي بسيطة جدا ومن الموكد ان معظمها متوفر في منزلك، المكونات هي:

كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوب من السميد الناعم.

نصف كيلو من السمن.

نصف كوب سكر البودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ماء دافئ.

الحشو

ربع كيلو من العجوة.

3 معالق من السمن البلدي.

5 معالق من الحليب.

مكسرات مجروشة.

طريقة عمل المعمول بحشو العجوة

هناك مئات الوصفات من المعجنات و الحلويات و القرص، وكل هذه الوصفات تتميز كل واحدة عن الاخري بطعمها المختلف، و يعد المعمول بحشو العجوة من ألذ وأطعم هذه الأنواع فهو يتميز بمذاقة الشهي و عجينتة الناعمة التي تذوب في الفم، كما أنها مغذية جدًا بسبب مكوناتها و حشو العجوة ولهذا حرصنا على تقديم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير المعمول من المنزل و الطريقة هي:

اولا نقوم بوضع الدقيق في العجان او في بولة كبيرة، ويفضل نخل الدقيق قبل الاستخدام.

ثم نضيف عليها الخميرة الفورية و الملح والسكر ونقوم بخلط هذه المكونات الجافة جيدا.

بعد ذلك نقوم بتسييح السمن على نار هادئة حتى تذوب.

نقوم باضافة السمن على الدقيق بالتدريج مع الخلط حتى ننهي كمية السمن ويصبح الدقيق مثل حبات الرمل.

بعد ذلك نقوم باضافة الماء الدافئ بالتدريج مع العجن حتى يصبح خليط المعمول طري وناعم.

نحضر الحشو الان نضع في طاسة علي النار ونضيف العجوة و السمن و الحليب ونقلبها جيدا على نار هادئ حتى يصبح قوام العجوة ناعم و طري نغلق عليها ونتركها تهدأ قليلاً ثم نضيف المكسرات.

نقوم بتشكيل العجينة كورة ونضع بداخلها قطعة من العجوة ثم نغلق عليها.

ولكي تحصلين على شكل مميز يمكنك تشكيلها على الوجه بالشوكة او بالمكبس.

نرص المعمول بحشو العجوة على صينية الفرن.

ندخل الصينية في الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقيقة فقط، احرصي على متابعتها في الفرن لكى لا تحترق.

عندما يصبح لونها ذهبي نخرجها من الفرن ونتركها تهدأ لا نقوم بتحريكها على الفور لكى لا تتكسر منك، ثم تقدم للطعام بالصحة و الهنا.

طريقة تحضير حشو التمر للمعمول

سنقدم لكم طريقة أخرى لحشو المعمول وهو بالتمر و مكوناته هي:

نصف كيلو من التمر.

3 معالق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة تحضير حشو التمر للمعمول

المعمول يعد من المخبوزات و المعجنات المميزة جدأ وهذا بسبب عجينتة الناعمة و الخفيفة التي تذوب في الفم أثناء تناولها، كما أنها من الوصفات المغذية وهذا بسبب الحشو التي يتم اضافتها في عجينة المعمول ولقد قدمنا لكم حشو العجوة، و حرصنا على تقديم حشوه أخرى وهي التمر سوف يزيد من قيمتها الغذائية جدًا، طريقة تحضيره هي:

قومي بوضع التمر بعد نزع النواة من داخله في طبق عميق.

بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون و القرفة و الحبهان.

نخلط هذه المكونات مع بعضها حتى يختلط مع التمر ويصبح القوام ناعم.

نقوم بتشكيل التمر كور صغيرة الحجم لكى يتم حشو المعمول بالتمر.

طريقة تحضير معمول السميد

هناك طريقة أخرى لتحضير المعمول وهي بالسميد، هناك أختلاف في أصل المعمول منهم من يقال ان المعمول يرجع إلى المصريين لأن النقوش التي يتم تشكيلها على المعمول ترجع إلي أصول الفراعنة، وهناك عدة طرق لتحضير هذه الحلوى، ومن أخف و أحلى الطرق هو المعمول بالسميد بحشو العجوة أو التمر وطريقة تحضيرها سهله، مكونات تحضير المعمول بالسميد هي:

2 كوب من السميد الناعم.

4 معالق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من السمن البلدي.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الحلبة المطحونة.

2 كوب من السميد الخشن.

1/3 كوب من الماء الدافئ.

كوب من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

طريقة تحضير المعمول بالسميد

يعد المعمول من المعجنات الحلويات اللذيدة جدا والمفضلة عند الجميع وهي أخف من الكحك العادي، كما أنها مغذية جدًا و يمكن حشوها بالعجوة أو بالتمر، وهناك أكثر من طريقة لتحضير المعمول وبعد أن قدمنا لكم الطريقة الأصلية والسريعة، سنقدم لكم طريقة أخرى وهو معمول السميد الخفيف الذي يذوب في الفم، الطريقة هي:

نقوم بوضع السميد الناعم و السميد الخشن مع بعضهم في بوله كبيرة ثم نقوم بخلط السميد.

ثم نضيف على السميد كوب من الزبدة و كوب من السمن بعد اذابتها على السميد ونخلطهم جيداً مع بعضهم حتى يتشرب السميد من كافة المكونات الدهنية.

نغطي خليط السميد بكيس نايلون ونتركه لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك نضيف على السميد 4 معالق كبيرة من السكر وملعقة من الحلبة المطحونة و ملعقتين من الدقيق و ملعقة من الخميرة ونخلطهم مع بعضهم حتى يمتزجا السميد مع باقي المكونات.

بالتدريج نقوم بإضافة الماء الدافئ مع التقليب حتى تتماسك العجينة، يمكن إضافة القليل من الماء الدافئ إذا احتاج المعمول.

ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كور صغيرة ونعمل ثقوب في الداخل ونضيف حشو التمر أو العجوة ثم نغلقها.

من الأفضل أن تكون قطع البسكويت متساوية لكى يصبح شكل المعمول مثل الجاهز.

بعد ذلك نقوم برص قطع معمول السميد على صينية الفرن وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتم تسويتها.

نخرجها من الفرن ولا نحركها حتى تبرد تماماً لكى لا تتكسر.

تعليمات لنجاح المعمول بحشوة العجوة

يتميز المعمول بحشوة العجوة بعجينتة الطرية والناعمة ولكي تحصلي على عجينة مظبوطة قومي بمراعاة هذه الخطوات التالية: