سر مش هتلاقيها عند العطار.. خلطة السبع بهارات الأصلية كنز في مطبخك مش هتشتريها تاني هتخلي الأكل جنان

البهارات الهندية من أكثر البهارات المميزة التي يمكن استخدامها للأكل حيث أنها تتميز بأنها تضيف للأكل رائحة مميزو وطعم فريد, ومن أشهر البهارات الهندية هي السبع بهارات وهي عبارة عن مجموعة من البهارات المعينة التي تضاف الي بعضها البعض وتعطي في النهاية طعم مميز, ويبحث الكثير من السيدات عن الطريقة السرية التي يمكن اتباعها لعمل البهارات السبع الهندية في البيت على الطريقة الأصلية, وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية بالتفصيل.

خلطة السبع بهارات

ماهي المكونات السبع التي يمكن استخدامها لعمل خلطة السبع بهارات

معلقتين قرنفل.

معلقتين حبة البركة.

معلقتين كمون حصي.

معلقتين فلفل أسود.

معلقتين كزبرة حصي.

حبة جوزة الطيب.

معلقتين شمر.

الطريقة السرية لتجهيز السبع بهارات في البيت بسهولة

نبدأ في خلط البهارات معًا بكل كميتها ونضعهم في طاسة تيقال على النار هادئة جدًا.

نضع الخليط على النار وبعد ذلك نبدأ في تقليبهم حتى لا يحترقا وبعد التأكد من أنه تم تحميص كل الكمية وتم التخلص من أي رطوبة بهما نرفعهم من النار.

نضعهم في الكبة حتى يتم فرمهم ويفضل طحنهم بعد رفعهم من النار مباشرة حتى يصبح القوام مثل البودر.

محفظ السبع بهارات في عبوة نظيفة وعند الاستخدام يجب أن نأخذ منها كمية قليلة بمعلقة جافة حتى لا يتم ترك أي رطوبة في العبوة.

ماهي أهم الفوائد الصحية الناتجة من تناول السبع بهارات الهندية

التوابل من المكونات التي لها أهمية كبيرة جدًا للجسم وذلك بسبب احتوائها على العديد من الفيتامنيات المهمة للجسم, وتتمثل أهميتها في الآتي:-