نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجديد عندنا معمول الشوفان بالتمر مفيد ومشبع وهناكل منه براحتنا ووزننا مش هيزيد في المقال التالي
يعتبر معمول الشوفان بالتمر من الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الذين يتبعون أنظمة الحمية الغذائية وإنقاص الوزن، كما أن لديه مذاق شهي للغاية بالإضافة إلى سهولة تحضيرها ومع اقتراب عيد الفطر المبارك وكل عام وحضراتكم بألف خير حيث تبحث الأمهات عن خطوات تحضير وصفات الكعك بطرقه المختلفة ولكن يخاف الكثير من عمل الكعك التقليدي الذي يعمل على زيادة الوزن بشكل ملفت للإنتباه فلذلك سوف نتعرف معاً من خلال مقالنا التالي طريقة عمل معمول الشوفان بالتمر فتابعونا لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل معمول الشوفان بالتمر
يتم تحضير معمول الشوفان بالتمر بخطوات ومقادير بسيطة للغاية وفيما يلي مكونات تحضير معمول الشوفان بالتمر وهو ما سوف نعرضه لحضراتكم في السطور التالية.
مكونات معمول الشوفان بالتمر
- ثلاثة أكواب متوسطة من دقيق الشوفان.
- نصف كأس من المياه.
- ربع كأس من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- فانيليا ناعمة.
مقادير الحشو
- ربع كيلو جرام من التمر المعجون.
- ملعقة صغيرهة من القرفة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
طريقة تحضير معمول الشوفان بالتمر
- يتم الحصول على إنا كبير الحجم ويتم وضع فيه دقيق الشوفان بعد نخله والبيكنج وبودر والفانيليا والملح مع الاستمرار في التقليب لحين أن يمتزجوا سويًا.
- بعد ذلك يتم إضافة العسل الأبيض بشكل تدريجي مع التقليب.
- يتم إضافة الزيت والمياه مع التقليب لحين أن يتكون لديكم عجينة متماسكة وناعمة للغاية.
- بعد ذلك يتم تركها جانبًا بعد التقليب لحين أن ترتاح.
- يتم تقسيم العجينة إلى كرات حجمها صغير.
- يتم الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه كلًا من التمر والزيت والقرفة مع الاستمرار في العجن.
- يتم تقسيم عجينة الحشوة إلى كرات حجمها متناسب.
- بعد ذلك يتم وضع حشو كل كرة من العجينة بالتمر.
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