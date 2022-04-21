الجديد عندنا معمول الشوفان بالتمر مفيد ومشبع وهناكل منه براحتنا ووزننا مش هيزيد

يعتبر معمول الشوفان بالتمر من الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الذين يتبعون أنظمة الحمية الغذائية وإنقاص الوزن، كما أن لديه مذاق شهي للغاية بالإضافة إلى سهولة تحضيرها ومع اقتراب عيد الفطر المبارك وكل عام وحضراتكم بألف خير حيث تبحث الأمهات عن خطوات تحضير وصفات الكعك بطرقه المختلفة ولكن يخاف الكثير من عمل الكعك التقليدي الذي يعمل على زيادة الوزن بشكل ملفت للإنتباه فلذلك سوف نتعرف معاً من خلال مقالنا التالي طريقة عمل معمول الشوفان بالتمر فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل معمول الشوفان بالتمر

يتم تحضير معمول الشوفان بالتمر بخطوات ومقادير بسيطة للغاية وفيما يلي مكونات تحضير معمول الشوفان بالتمر وهو ما سوف نعرضه لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات معمول الشوفان بالتمر

ثلاثة أكواب متوسطة من دقيق الشوفان. نصف كأس من المياه. ربع كأس من الزيت النباتي. ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الملح. فانيليا ناعمة.

مقادير الحشو

ربع كيلو جرام من التمر المعجون. ملعقة صغيرهة من القرفة. ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة تحضير معمول الشوفان بالتمر