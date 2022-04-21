نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر الحقيقي.. طريقة الكحك الدايب بالكيلو زي بتاع المحلات بالظبط وسر نجاحه في المقال التالي

ما هي إلا أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الفطر المبارك ومن عاداتنا وتقاليدنا تحضير الكعك والبسكويت، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الكحك الدايب في المنزل بدلًا من شراء الكعك الجاهز الذي أصبح يُباع بمبالغ باهظة ومبالغ فيها فمن الأفضل تحضيره في المنزل بنفس الطريقة والمكونات، وإن أكثر ما تتعرض له الكثير من ربات البيوت هو أن الكعك أحيانًا يخرج خشنًا وغير ذائبًا كما يحبه البعض وللتغلب على هذه المشكلة سنقوم بتوضيح عدة نصائح فيما يلي. طريقة عمل الكحك الدايب المنزلي المقادير:- كيلو دقيق أبيض واحد.

دقيق السيمولينا.

سكر أبيض.

ملح أبيض.

ريحة كعك.

سمنة نباتي.

بيكنج باودر. طريقة التحضير:- قومي بعمل بوضع السمنة النباتي على الدقيق و قلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا ثم قومي بوضع الحليب في قلب خليط الدقيق والسنة وقلبيهم حتى يتجانسوا.

اتركي العجينة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح و تختمر ويصبح حجمها ضعف الحجم الأصلي في مكان درجة حرارته دافئة.

أحضري صينية مدهونة بالزيت أو السمنة البلدي النباتية ثم ابدئي في تشكيل العجينة بتقسيمها إلى كرات صغيرة أو يمكنك تقطيعها بواسطة قوالب دائرية.

ضعي بداخل الكرات الملبن أو العجوة أو أي حشوات كالمكسرات والشيكولاتة بحسب رغبتك وأغلقيها جيدًا ثم قومي بوضعها في الصينية.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قومي بوضع الصواني بداخلها وأغلقي الباب على الكعك لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل.

بعد أن ينضج قومي بإخراجه واتركيه يبرد ثم قومي برّش السكر البودرة عليه وضعيه في طبق التقديم لضيوفك بألف هناء. أسرار نجاح الكعك الدايب يجب أن تكون مقادير العجن متناسبة مع بعضها البعض بحيث لا تزيد أو تنقص عن الحد المسموح.

عدم الزيادة في كمية رائحة الكعك والإضافات لأنها تؤثر في طعم الكعك نفسه.

تسخين الفرن قبل وضع الكعك بداخله بمدة خمس دقائق تقريبًا.

استخدام السمنة النباتي أفضل من استخدام الزبدة لأن الزبدة تجعله خشنًا غير ذائبًا.

كما يجب عدم الإفراط في وضع الماء في الخليط حتى لا تؤثر في قوام الكعك. عمر شويل - جدة السر الحقيقي.. طريقة الكحك الدايب بالكيلو زي بتاع المحلات بالظبط وسر نجاحه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السر الحقيقي.. طريقة الكحك الدايب بالكيلو زي بتاع المحلات بالظبط وسر نجاحه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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