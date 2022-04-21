طريقة عمل البيتي فور بالكوب دايب وهش مثل الجاهز

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من الطرق التي عليها بحث وإقبال كبير على مواقع الطبخ الإلكترونية هي طريقة عمل البيتي فور في المنزل، لقد انتهينا من طرق عمل الكعك والبسكويت وجاءت طريقة البيتي فور المنزلية، حيث أن البيتي فور هو أحد الأشياء التي يجب تحضيرها قبل الأعياد وفقًا لعاداتنا وتقاليدنا وهو من الأكلات التي تتميز بطعمها الجميل والتي يحبه الكثير من الأشخاص ومن الحلويات القيّمة التي يمكنك تقديمها لضيوفك في الأعياد والزيارات والمناسبات. طريقة عمل البيتي فور في المنزل مقادير العمل:- نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ربع كوب كبير من السكر الأبيض البودرة ومثله من الزبدة.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة فانيلا صغيرة وواحدة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام المطحون.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير:- قومي بتجهيز وعاء بلاستيكي عميق وكبير الحجم قليلًا حتى يستوعب المكونات وضعي بداخله الزبدة واخفقيها بواسطة المضرب اليدوي.

أضيفي الفانيلا والسكر والبيض إلى الزبدة المخفوقة واخفقيهم معها بالمضرب حتى تتجانس كل المكونات وتصبح ناعمة تمامًا.

أحضري وعاء آخر وقومي بإضافة الدقيق والبيكنج باودر وقلبي المكونات حتى تتجانس ثم أضيفي الخليط إلى خليط الزبدة الأول.

اعجني المكونات حتى تصبح العجينة لينة ثم ابدئي في تقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم وصغيرة وضعيها بداخل الثلاجة قليلًا حتى تختمر.

قومي بإخراج العجينة من الثلاجة وقسميها إلى قسمين قسم قومي بإضافته إلى الكاكاو البودرة والآخر اتركيه كما هو.

بأي وسيلة لتشكيل البيتي فور قومي بتشكيل العجينة فيمكنك تشكيلها بماكينة البيتي فور أو بواسطة كيس الحلواني.

رصي البيتي فور في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة ويمكنك تزيينها بالمكسرات أو الشيكولاتة.

بعد ذلك ضعي صواني البيتي فور في الفرن المسخن مسبقًا حتى تنضج ثم قومي بتركها تبرد وقدميها إلى ضيوفك. أسرار نجاح طريقة البيتي فور يجب أن تكون درجة حرارة كل المكونات بنفس درجة حرارة الغرفة أي يتم وضعها في الغرفة قبل التحضير بساعتين.

اضبطي كمية البيض الموضوعة مع كمية العجين التي تريدين تحضيره حتى لا يخرج البيتي فور من الفرن خشنًا.

استخدمي الزبدة بدلًا من السمن لأن السمن لا يتوافق مع عجينة البيتي فور.

وكذلك يجب أن يتم خفق المكونات جيدًا حتى لا يوجد أي تكتلات أو شيء يؤثر في قوام العجينة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتي فور بالكوب دايب وهش مثل الجاهز - ثقفني

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