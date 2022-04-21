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عمر شويل - جدة وصفة فعالة مئة بالمئة لتطويل الشعر وزيادة كثافته في أقل من أسبوع، نقدم لكم اليوم في شرح بسيط وخطوات سريعة طريقة تحضير وصفة بالمنزل للحصول على شعر طويل وصحي، فقد حققت وصفتنا اليوم نتائج رائعة بناء على تجربة العديد من السيدات، وكذلك الأمر بالنسبة للرجال الذين يعانون من تساقط الشعر وتوقف نموه. إليكم وصفات طبيعية مضمونة النتائج وسريعة المفعول تساعد شعرك فوراً على استعادة قوته، بالاضافة إلى زيادة معدل طوله وكثافته بشكل ملحوظ وبسرعة فائقة.

وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر

مكونات الوصفة الأولى لزيادة طول الشعر بسرعة:

قشور حبة موز، تحفز نمو الشعر وتمنع تساقطه كما تعالج الصلع وتنبت فراغات الشعر. ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض، يقوي بصيلات الشعر. كوب من الماء.

في الخطوة الأولى نأخذ قشور حبة الموز ونقوم بتقطيعها إلى شرائح صغيرة الحجم ليسهل طبخها، ثم نضعها في قدر مخصص للطبخ ونضف إليها مقدار الأرز والماء، ثم نرفع القدر على النار لمدة 10 دقائق حتى تغلى المكونات داخله. بعد غلي المكونات جيداً وتغيُر لون الماء، قم بترشيح الخليط بإستخدام مصفاة وبهذا نكون حصلنا على محلول قوي في انبات الشعر وتقويته، يمكنك الاحتفاظ بهذا المحلول في برطمان زجاجي ونخزنه في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستخدام لمدة 7 أيام.

ولتطبيق الوصفة نضع المحلول في قنينة بخاخ ونرش فروة الرأس جيداً بهذا المحلول، مع التركيز جيداً على المناطق الصلعاء بالشعر ثم ندلك فروة الرأس بأطراف الأصابع، وبعد ذلك نترك المحلول على الشعر لمدة ساعة كاملة ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو، ونكرر إستخدام هذا المحلول مرتين في الأسبوع وسيتوقف الشعر عن التساقط نهائياً من أول أسبوع، وسينمو الشعر بغزارة بدون توقف.

إطالة الشعر وزيادة كثافته طبيعياً

مكونات الوصفة الثانية لتكثيف الشعر وتطويله:

قشور موزة. نصف كوب من زيت الزيتون.

نقطع قشور الموزة إلى شرائح صغيرة ثم نضعها في مقلاة ونضف إليها زيت الزيتون، ثم نضع المقلاة على نار منخفضة وبعد أن يصبح لون شرائح قشور الموز بني نطفئ النار، ثم نصفي الخليط لنحصل على الزيت فقط زيت قشور الموز ثم نحتفظ بهذا الزيت في برطمان زجاجي، طبقي هذا الزيت على فروة رأسك وشعرك ثم اتركيه على شعرك لمدة ساعة وبعد ذلك اغسليه، كرري تطبيق هذا الزيت مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.