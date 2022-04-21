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(تعرفوا على هذه النصائح لتفادي الغثيان وإيقاف القيء) والان مع التفاصيل

الرياض-احمد صلاح-

قد يساعد العلاج في معظم الأحيان في التخفيف من حدة الغثيان ولا تتطلب دائما هذه الحالات العلاج السريع،

النصائح التي تساعد في التخفيف من الغثيان

تناول الأطعمة الخفيفة، سهلة الهضم بداية. تجنّب ارتداء الملابس الضيقة حول البطن أو الخصر.

الإسترخاء في حالة الغثيان إذ أن النشاط الحركي الزائد يزيد من حدة الغثيان. ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة قبل النوم.

المحافظة على رطوبة الجسم من خلال شرب بعض المشروبات الباردة. اتباع برنامج غذائي منظم. تجنب تناول الأطعمة قبل النوم مباشرة. تجنب بعض الروائح التي تزعج الشخص.

عدم شرب كمية سواءل كبيرة مع الوجبات. تشتيت التركيز عن الغثيان بالقيام بأنشطة مُعينة الوقاية من القيء عند الشعور بالغثيان تُهدّئ المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المعدة وتخفف من حموضتها وخصوصا السوائل المُحلّاة بالسكر، باستثناء عصائر الحمضيات ذلك أنّها تزيد من حموضة المعدة، وفي حالة الشعور بالقيء يجب الإسترخاء التام والإستلقاء بوضعية الجلوس لأن الحركة قد تتسبّب بزيادة أعراض الغثيان سوءا