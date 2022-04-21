نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أصابع الدجاج المتبلة المقلية بقوام مقرمش ومذاق شهي ولذيذ للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصابع الدجاج المتبلة المقلية ، من ألذ الوصفات التي يمكن إعدادها في وقت بسيط وبطريقة سهلة، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة، كما أنها لا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الدجاج المتبلة المقلية.

مكونات أصابع الدجاج المتبلة المقلية

تتكون هذه الوصفة الشهية واللذيذة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

قطعتين صدور دجاج مقطعين أصابع.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبار من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الدجاج المتبلة المقلية وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار قطعتين من صدور الدجاج ونقوم بتقطيعهم على شكل أصابع ونقوم بتتبيلهم برشة من الفلفل الأسود والملح.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق مع النشا وجميع البهارات والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بأخذ نصف كمية الدقيق الذ قمنا بخلطه مع النشا والبهارات ونقوم بمزجه مع ربع كوب من الماء حتي يصبح لدينا خليط سائل.

بعد ذلك نقوم بوضع أصابع صدور الدجاج في الخليط السائل ونغمسها جيدا في الخليط.

ثم بعد ذلك نقوم بغمسها في الكمية المتبقية من الدقيق المخلوط مع النشا والبهارات.

ثم نقوم بقليها مباشرة في زيت غزير حتي يتم تسويتها وتأخذ لونا ذهبيا.

وبعدما يتم تسويتة أصابع الدجاج وتأخذ لونا ذهبيا نقوم بإخراجها من المقلاة ونضعها في طبق للتقديم.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تقديمها العديد من أنواع الصوصات أو السلطات مثل سلطة الطحينة أو صوص الجبنة الشيدر وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير