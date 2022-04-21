نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر رباني رهيب لقفل المسام لبشرة كالزجاج من اول استعمال ستختفي المسام المفتوحة من بشرتك إلي الأبد في المقال التالي

مع مرور الوقت تبدأ البشرة بفقدان نضارتها وجمالها بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس وعوامل الجو الخارجية ومن أهم المشكلات التي تتعرض لها البشرة هي انسداد المسام واتساعها، وهذه المسام المفتوحة تعرض مظهر الوجه يبدو أكبر في السن وتسبب أيضا ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب واليوم نقدم لكم وصفة معجزة لقفل المسام وجعل البشرة كالزجاج. ماسك النشا لغلق المسام المفتوحة المكونات: ملعقة صغيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة صغيرة بشر برتقال.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

ملعقة كبيرة من جل الصبار. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع بداخله الزبادي مع النشا ونقلب جيدا ثم نبشر البرتقال ونضيف العسل وجل الصبار ونخفق المكونات. نغسل البشرة جيدا ثم يوضع المزيج عليها مع التدليك اتركيه لمدة ثلث ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر ونضع كريم مرطب أو زيت اللوز الحلو. يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا لحين الحصول على بشرة مشرقة خالية من المسام المفتوحة كما أنه يعيد للبشرة جمالها ويمنع ظهور حب الشباب. خلطات طبيعية لغلق المسام الواسعة زيت الزيتون والسكر: المكونات: ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات جيدا ثم توضع على البشرة بالتساوي مع التدليك لعدة دقائق اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء.

هذه الخلطة تعد مقشر طبيعي للبشرة وتساهم في إزالة الشوائب من البشرة وتطهرها أما الليمون وزيت الزيتون يغلق المسام الواسعة. 2. خل التفاح: المكونات: نصف كوب ماء معدني.

ثلث كوب خل تفاح.

قطرات من زيت اللافندر. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر زجاجة بخاخ نظيفة ومعقمة ونضع بداخلها الخل مع الماء وزيت اللافندر ونرجها جيدا ثم تحفظ في الثلاجة.

قبل الاستخدام ترج جيدا ثم يوضع المزيج على البشرة مرتين يوميا حيث يقوم خل التفاح بتصغير حجم المسام الواسعة.

يساهم أيضا في مقاومة البكتيريا ويزيل الزيوت الزائدة من البشرة ويساعد أيضا على معدلة الحموضة وبالتالي تصبح البشرة بيضاء. 3. الطين والحليب: المكونات: 2 ملعقة كبيرة من بودرة الطين.

كمية مناسبة من الحليب.

قطرات من ماء الورد.

ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الطين مع باقي المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة ثم يوضع على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ويغسل بالماء.

تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة حيث تقوم بغلق المسام المفتوحة وتشد البشرة. عمر شويل - جدة سر رباني رهيب لقفل المسام لبشرة كالزجاج من اول استعمال ستختفي المسام المفتوحة من بشرتك إلي الأبد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر رباني رهيب لقفل المسام لبشرة كالزجاج من اول استعمال ستختفي المسام المفتوحة من بشرتك إلي الأبد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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